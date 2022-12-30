2022回顧｜十位女藝人榮升做母親　47歲林志玲做高齡產婦網民驚喜

眨下眼2022年僅剩下一天便要過去，迎接我們的2023年充滿各種未知之數，回望過去一年，雖然圈中發生各種令人感人震驚、難過、憤怒的大小事情，但仍然有不少喜事，例如有不少女藝人誕下小孩與另外一半組織幸福美滿家庭。當中林志玲及孫藝珍為愛情做高齡產婦，獲得不少網民祝福，另外亦有不少女藝人順利誕下第三胎做多仔婆，可以想像到她們家中有多熱鬧，以下讓我們一起回顧2022年到底有哪十位女藝人榮升母親吧。



林志玲＆AKIRA（chiling.lin＠IG）

1月31日早上林志玲貼出一隻嬰兒小手捉住2隻大人手指的溫馨照，宣布好消息。（林志玲Facebook）

台灣「第一名模」林志玲2019年與日本放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）結婚後定居日本，二人在除夕夜宣布成為父母後，便專心家庭生活鮮有露面，而外界一直關心她的肚皮動靜，不過在1月31日早上林志玲突然宣布做媽媽，表示：「終於、終於等到小天使誕生到我們家。」其實早在去年12月林志玲疑似預告喜訊：「感謝所有美好，都來得剛剛好」。

二人因《愛的迫降》而生情（劇照）

孫藝珍發文短短4分鐘已逾5.4萬讚好。 （IG：@yejinhand）

《愛的迫降》CP、韓國男女神孫藝珍及玄彬今年3月舉行世紀婚禮，旋即傳來懷孕好喜訊，孫藝珍在今年6月發文承認要當媽媽：「有新的生命來到我們身邊。」玄彬愛錫妻兒，為了保護妻子跟胎兒，9月宣傳電影時，因疫情罕要求媒體聯訪改用視訊方式進行。孫藝珍在11月27日平安誕下男嬰，母子平安。相隔近一個月孫藝珍首度更新IG，寫下長文並分享BB腳仔照片相當溫馨，發文短短4分鐘已有逾5.4萬讚好，獲得不少網民祝福。

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