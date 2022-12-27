仔仔一堂｜曾志偉爽快應承開拍 王賢誌否認高層禁令：TVB好Ok

無綫J2台同性戀配對真人騷《仔仔一堂》上周五（23日）迎來最終集。監製兼主持王賢誌（Vinci）今日（27日）帶領12位仔仔到灣仔碼頭Pier宣傳寫真集，談到有人提議開拍「大灣區」、「亞洲版」《仔仔一堂》第2季，Vinci指最難是遊說到10位同性戀者參加，雖然節目出街後有人自動請纓報名第2季，但Vinci考慮到需時了解他們，短期內不太可能開拍第2季；他又稱因不了解女仔心態，故開拍「全女班」真人騷機會很微。至於挑選準則，Vinci認為外形、性格、家人反應均重要，「所有嘢都係條件。」

王賢誌指短期內未有計劃開拍第2季。（陳順禎攝）

《仔仔一堂》開播首周後收16宗投訴，Vinci早有心理準備。談到有傳題材敏感被電視台高層封禁近一年才播出，Vinci否認道：「如果高層唔想就直情唔會開拍到啦。我諗真係講Timing，我諗當時未係一個適合嘅時候去播，同埋我當時真係未拍好。」他坦言如「邊拍邊播」節目質素一定不及現在，故現是「塞翁失馬」。

《仔仔一堂》開播收16宗投訴。（陳順禎攝）

Vinci指不用特別遊說高層便已獲「綠開燈」拍節目，「我諗到呢個點子，跟住曾志偉先生約我上去傾，佢已經覺得好喎，值得試喎，擺J2好喎，我冇話特別哀求或遊說佢囉。」有人建議同性戀題材給ViuTV播反對聲浪會更少，Vinci不以為然：「咁啱我呢個Idea TVB一開始就覺得Ok，又支持，咁我冇理由去搵其他地方。」他續說：「TVB觀眾層一定係最廣，同埋我都想成熟啲嘅觀眾去接收到呢個訊息。」

王賢誌透露曾志偉非常贊成開拍《仔仔一堂》。（陳順禎攝）

Vinci早前爆曾暗戀吳家樂，他笑說：「唔係暗戀咗好耐，大家成日見有感覺啫，唔係大家想像中苦戀、好辛苦嗰啲。」如今兩人仍是好朋友關係。