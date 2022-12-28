宋仲基英國女友傳育有10歲女兒生父成謎　當年疑陀B孕照被挖出

現年37歲的韓國男神宋仲基於剛過去的boxing day（26日）驚喜認愛現年38歲的英國女友Katy Louise Saunders，再次展開一段姊弟戀。早在9月舉行的《APAN Star Awards》上，宋仲基就公開放閃道：「感謝親愛的Katy」。Katy亦火速遭網民起底，被揭是英國演員，多年來活躍幕前，曾參演過不少電影及電視劇，且不乏性感演出，其中在電影《蠍子王5：靈魂之書》入面就曾以超性感三點式上陣；在《Ho Voglia Di Te》中也有裸露上身的戲份，並與男演員在沙灘上親密接觸；另外在2006年短篇電影《SONO IO》中亦有大尺度露點鏡頭。

宋仲基早在9月已公開放閃感謝Katy。（影片截圖）

近日韓國網上論壇就瘋傳Katy已有一名10歲大女兒，韓媒甚至挖出了疑似她懷孕時的陀B照片。根據韓媒《OSEN》報道，Katy於2012年3月在義大利出席公開活動時，被拍到挺著大肚子的照片，相中她身穿連身長裙加外套，無論前看側看都明顯見肚，看上去就是一個孕婦的身形，疑似是懷孕了，目測孕肚應有5個月以上。而她在翌年亦恢復Fit爆身材，因此有網民揣測她在2012年生過BB，有關她曾產子的傳聞不斷流傳至今。

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不過宋仲基似乎懶理這些傳聞，他早前就被網民在印尼峇里一個婚禮上巧遇並曬出了合照，據悉他當時是出席女友Katy表妹的婚禮，他已經見過女方家長與親友，這次出席女友家族喜事證明他已融入女方家中，外界都認為他再婚的可能性極高。

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