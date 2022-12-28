百大型男｜MIRROR四子代表香港入圍姜濤高踞第五　撼贏萬人迷碧咸

美國電影評論網站「TC Candler」12月28日，宣佈2022年度「全球百大型男」，39歲「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）登上冠軍。今年有5位香港藝人男星入圍，其中四位是MIRROR成員，姜濤更高踞第五位﹗

美國電影評論網站「TC Candler」12月28日，宣佈2022年度「全球百大型男」，39歲「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）登上冠軍。（IG：@tccandler）

TC Candler今年引入全新「課金」制度，除了官方平台YouTube及Instagram的提名，亦能以每月付費金額保證入圍提名人，有多位香港藝人今年入圍「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）。除了姜濤以外，盧瀚霆（Anson Lo）排第16位，江𤒹生（AK）第32位、而呂爵安（Edan）則排第73位，赴韓發展的韓團NCT成員黃旭熙 (Lucas)佔第74位。萬人迷碧咸排第87位，而去年排第3的雷神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）就跌出三甲名列第4位。

美國電影評論網站「TC Candler」2022年度「全球百大型男」，姜濤成唯一打入十大的港星排第五。（影片截圖）

Anson Lo盧瀚霆打入「TC Candler」2022年度「全球百大型男」排十六。（影片截圖）

點擊即睇TC Candler 2022年度全球百大型男榜：

第80-100位：

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第60-79位：

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第40-59位：

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第20-39位：

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第1-19位：