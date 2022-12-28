有種好男人｜葉凱茵曾流產拒見最後一面：好驚個畫面永遠留喺我心

無綫（TVB）劇《有種好男人》頭兩集不少在張國強（飾蔣定天）的戲份，講述他如果玩女人，導致自己的老婆葉凱茵（飾阮若玲）終於要離開。葉凱茵與何綺雲一樣，曾被稱為TVB「秘書王」，不過自從《金宵大廈》的一場搶子戲之後，葉凱茵成功轉型，現時主力做一些後母、嚴母或前妻等較多內心戲的角色。

葉凱茵今次在《有種好男人》有好發揮。（劇集截圖）

葉凱茵因為參與2002年香港小姐而入行，落選後隨即加入TVB發展。之後曾跟李思捷拍拖，但有傳她因不滿男方太花心而分手。在TVB雖然演出機會有很多，但大部份都只是閒角，亦因為經常飾演一些秘書或高級政務人員而為人熟識，有「秘書王」之稱。

葉凱茵入行前任職秘書，她於2002年參選港姐，落選後簽約TVB。（TVB節目截圖）

2009年，葉凱茵與圈外商人郭家樑結婚，2年後誕下兒子Orson。到2016年，葉凱茵正懷第二胎9個月，但不幸地，在臨盆前患上可致命的突發性妊娠毒血症，最後葉凱茵的性命保下來了，可惜腹中胎兒卻返魂乏術。之後葉凱茵亦大受打擊，2018年10月，她再患上甲狀腺機能亢進症，需要入院診治、服藥治療持續1年半。葉凱茵接拍《金宵大廈》前才剛經歷過流產之痛，監製慰問她的狀態是否適合演悲痛的媽媽，她說道：「我話我冇問題呀，其實我係已經平復咗啦。呢個係事實，我需要接受。因為我接受唔到呢，我係放下唔到呀。」

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她曾接受訪問憶述當時的情況：「點估到短短半小時內，希望會變成絕望。早一晚我仲感受到BB心跳，第二朝起身覺得唔係好舒服，坐咗喺永一陣大約半個鐘，感覺到下體流緊血，15分鐘老公已經車我到醫院，去到產房做各樣檢查，睇BB心跳見到佢地面色一沉，無咗心跳。其實嗰一刻我好混亂，無諗過呢啲事會發生喺自己身上。打催生針生咗BB出嚟，姑娘有問我想唔想見BB最後一面，當時我係拒絕咗，因為我好驚，好驚嗰個畫面會永遠留喺我心入面。」

葉凱恩估唔到突然失去細仔，由天堂跌至谷底。（影片截圖）

其實在喪子之前，葉凱茵亦經歷多次人生最痛，包括在2013年冬至，葉爸爸在毫無先兆下心臟病發死亡；2014年則遇上姨媽癌病過身；2015年葉媽媽大病纏身。幾年之內經歷多次人生傷痛，令葉凱茵身心受創，但入行20年的她已學會在演藝事業隨遇而安，除了助丈夫打理眼鏡生意之外，亦受「黑妹姐」李麗霞協助之下獲得不少商演機會，可以在舞台上一展歌喉，同時亦為她帶來部份收入。