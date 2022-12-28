TVB聖誕周收視大部分下跌　獎門人最高收視幅度最大跌2.9

無綫（TVB）公布翡翠台上周（12月19日至25日）收視，即使上星期是聖誕節長假期，不少人都選擇外遊，但對TVB的收視方面未有太大的影響，只有輕微的下跌。資訊節目《東張西望》仍然保持在收視之冠，跨平台直播收視最高23.1點（150萬觀眾），下跌0.4點。

東張西望仍是收視之冠。(節目截圖)

根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《愛·回家之開心速遞》跨平台最高收視有22.2點（144萬觀眾），下跌0.6點；《法證先鋒V》上星期播出結局周，最高收視21.8點（142萬觀眾），上升0.8點；《輕．功》播映進入第三周，最高收視18.1點（118萬觀眾），上升0.4點。

《法證先鋒V》上星期播出結局周，最高收視21.8點（142萬觀眾），上升0.8點。(《法證先鋒V》截圖)

綜藝節目方面，由黎諾懿主持的飲食節目《大牌筵席》壓軸一集，最高收視15.4點（99.8萬觀眾），上升0.1點；由「咖啡達人」陳豪及袁偉豪主持的全新飲食節目《豪遊咖啡》，上周首播最高收視14.1點（91.7萬觀眾），兩個節目的成績還不俗。而聖誕節（25日）播出的《開心無敵獎門人》最高收視22點（143萬觀眾），上星期最高收視是24.9點，下跌2.9點；《中年好聲音》的比賽進入白熱化階段，非常刺激，最高收視18.4點（120萬觀眾），下跌2.3點，兩個節目的收視都能反映出捧場的觀眾數量。至於周六晚播出的電影《使徒行者2諜影行動》最高收視只有17.2點（112萬觀眾）。