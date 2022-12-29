魏浚笙Jeffrey新曲首播　自資6位數圓夢：我真係好鍾意唱歌

24歲的魏浚笙(Jeffrey)出道兩年，由素人身份參加電視台真人騷節目《調較你男友》，無心插柳打開了演藝之門，到綜藝節目《膠戰》系列的「煨sir」，今年參演電視劇《I SWIM》飾演校隊代表「余浪沖」、《百萬同居計劃》的李希然，明年年初他的處男作電影《超神經械劫案下》亦即將面世，現正式宣佈加入樂壇以新人身份出道，2023年實行做歌影視三棲全方位藝人。圈中多位前輩、好友、導演以及合作過的台前幕後單位得悉Jeffrey 即將推出第一首單曲、紛紛於社交平台幫忙宣傳，力撐Jeffrey正式出道搶閘做2023年樂壇新人，包括：鄭秀文、毛舜筠、黃德斌、簡慕華、彭秀慧導演、馮志強導演、應智贇導演、簡君晋導演、好友6膠、Tyson Yoshi、Stanley@MIRROR、Alton@MIRROR、Angela Yuen以及洪嘉豪等。

Jeffrey錄音過程。

Jeffrey的第一首單曲《第一個迷》剛於叱吒樂壇首播，成為2023年第一位樂壇新人。他為了圓這個歌手夢，更不惜工本，自資6位數字製作第一首單曲及拍攝MV。Jeffrey更親自邀請星級前輩黃偉文(Wyman)、林奕匡以及Edward Chan合力度身製作出道作 - 《第一個迷》。《第一個迷》由林奕匡作曲，著名填詞人黃偉文填詞，而監製更是著名監製Edward Chan。Jeffrey入行兩年，已有過幕前唱歌的經驗，當中參加過商演活動獻唱其他歌手的歌曲，其後在《膠戰2》也表演過幾句的獨唱，之後與6膠合唱團歌《膠ON》，所以《第一個迷》是Jeffrey正式入樂壇做新人的第一首派台歌。

《第一個迷》的內容以「陪伴」為創作主題，Jeffrey將自身經歷交托Wyman，由Wyman以感性動人的文字將此曲賦予生命。歌詞一貫Wyman「入心入肺」的文字風格，提到「真的不會做戲」、「夠真的 先叫做美」、「任世界低估你」、「不懂你」、「挖苦你」，作為對方「第一個迷」，無論如何也會默默獨力應援撐起，死心塌場守護對方，所說的是陪伴。每一個人聽到這首歌，都會有自身的陪伴共鳴感。在Wyman眼中，Jeffrey真誠不造作，一直以來以最真的一面示人，特別將他對Jeffrey的印象放入了歌詞當中，成就了《第一個迷》。

新歌造型好MAN。

Jeffrey對於第一首單曲可以獲得林奕匡、Wyman及Edward Chan等重量級音樂人製作，感覺是感恩及超現實，他說：「我都是以面皮厚，心口掛個勇字的的心態去搵他們，多謝他們給一個新人的機會。我想做一首認真有誠意的單曲開始我的音樂旅程，希望喜歡他們作品的人也會喜歡這首歌，皆因我真的好鍾意唱歌，亦好用心去製作這首歌，尤其今次搵到Wyman幫我作詞，絕對是我做歌手的一個bucket list。」Jeffrey透露在時尚活動中認識了Wyman，他說：「我是聽廣東歌成長的90後，Wyman更是陪伴我與不少香港人成長的填詞人，他的歌詞坦誠感性。入行後能夠在時尚活動見到他已感到很奇幻，每次見到面交談了幾句，見多幾次面，我終於鼓起了勇氣，與Wyman說我新一年想做歌手，希望他可以幫手作詞，Wyman好好人，好爽快答應，他還叫我寫一點日記故事，令他認識我入行這兩年的點滴。」

《第一個迷》的內容以「陪伴」為創作主題，充滿深度和溫度。

提到新一年度以歌手身份加入樂壇，Jeffrey自言須要儲起勇氣，他說：「這兩年內，由一名素人入行成為藝人，過程奇幻充滿挑戰，由做綜藝到參與劇集、電影，都是學習的新課題，每一年都希望自己成長，挑戰到自己。今年年中就構思2023年要有新挑戰，所以想嘗試做歌手，用歌聲分享自己的情感。」對於斥資6位數字圓夢，Jeffrey表示：「我工作了兩年，亦儲起了一些錢，有些人會儲錢做首期、有些人會買車、做一些自己喜歡的事獎勵自己，我就用這一些儲蓄試試自己可否可以做歌手，也是一種追夢。」