TVB劇2022年收視成績　《家族榮耀》24.7點居冠《輕·功》未算最差

無綫電視（TVB）紮根香港55年，每年製作近20到30套劇集，除了成為香港觀眾的娛樂外，也成為了華人文化輸出之中極為重要的一環。自今年（2022年）初開始，TVB開始轉為公布「電視直播收視」而非「7天平均跨平台收視」。對比起去年，2022年TVB收視整體上來說有輕微上升的趨勢，《家族榮耀》、《下流上車族》和《鐵拳英雄》成績亦相對上較為亮眼。



「狗血劇」不嬲都有捧場客。（《家族榮耀》劇照）

《下流上車族》掀起追劇熱潮。(《下流上車族》劇照）

劇集題材上今年也較多元化，雖然缺少了以往受歡迎的偵探劇，不過就多了喜劇《痞子殿下》、懸疑奇幻劇《金宵大廈2》、《愛上我的衰神》等少有的劇種，尤其是小品劇《下流上車族》、《青春不要臉》，兩套劇集的電視直播收視率分別也有22.5點和20.5點。

台慶劇《美麗戰場》播出大結局登搜尋榜首位。

不過今年也有好幾套劇集的收視成績可放入「強差人意」之列，由譚俊彥及龔嘉欣、陳山聰等人主演的《十八年後的終極告白2.0》雖然頂着《十八年後的終極告白》的招牌，但直播收視就只得15.6點，高海寧的《童時愛上你》及馬德鐘主演的《雙生陌生人》更低見14.1點及13.5點。全年最但收視的是《廉政行動2022》，不過播放時段為星期日10點半只得11.9點其實也算是合理。

《童時愛上你》收視更低見14.1點。（《童時愛上你》劇照）

值得一提的是，2022年電視直播收視方面，除了一直沿用的「平均收視」之外，也有「最高收視」的計法，在這兩個計法之上，又有「電視直播平均收視率」以及「跨平台直播最高收視率」，直到後半年，靠近年底開始，TVB已只會公布「跨平台直播最高收視率」的數據。

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