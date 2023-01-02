曾淑雅DAY譚旻萱齊齊入圍全球100大美女　童年照流出證靚女全天然

「TC Candler」2022年全球百大美女出爐！冠軍由美國超模Jasmine Tookes奪得，南韓女團MOMOLAND中的美韓混血成員Nancy（Nancy Jewel McDonie）則拿下全球亞軍，難得香港代表都有３位美女包括曾淑雅，DAY同譚旻萱MANDY成功打入100大，難得３位靚女都曾經有兒時或者讀書時照片流出，力證真係100%天然由細靚到大!



「TC Candler」2022年全球百大美女出爐！

曾淑雅草根暴走

TVB藝人曾淑雅（Jumbo）入選100大美女，排在41位是所有香港代表中排名最高，雖然有人指31歲的她入圍選是半爆冷。其實Jumbo曾淑雅於2011年就已經參選過中國小姐（香港賽區），還成為了冠軍、兼奪最具人氣獎、最上鏡小姐，成為當屆三料冠軍。加入TVB後機會不斷，加上不時在IＧ更新行山及做運動靚相，獲封為迎一代山系女神，

曾淑雅小時候在「安置區」生活，並曾上載與妹妹踏單車的舊照發文話：「不知還有人記得或認識安置區嗎？小時候我就在這裡成長，自由自在的。天天都可以通街跑，由出生到6歲都在這裡長大，對這麼小的我來說很多回憶都模糊了，媽媽就說天生的我頭髮就好多，很受人喜愛，11個月大就識得嗌要柯（痾）便便坐痰罐柯（痾）啦，只有5歲的我就甘（咁）帶著3歲的細妹，由長沙灣走到深水埗了，迷路了幸運的被一位姨姨送回來，絕對是個大膽的小女孩。哈哈！還有自己就在這𥚃自學學會了踩單車，20年前的開心時光，小時候真的無憂無慮，回憶總是美好。」絕對是地地道道的香港女神。

好可愛。

曾淑雅小時候在「安置區」生活。

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譚旻萱係「坦克」級肥妹

現年21歲的譚旻萱絕對稱新世代女神，2019年加盟Style做Angelababy（楊穎）師妹的她曾拍攝過運動飲品廣告、雪條廣告，及後更先後獲邀拍攝Edan個人單曲《E先生 連環不幸事件》和《一表人才》MV，奠定「E女郎」地位。她曾經提過自己的入行經過，指中五時已被Style睇中，不過父親卻反對她入行，然後經理人便用了年半時間說服其父，到中學畢業才正式入行。曾經有網民指她似混血兒，她便在網上解畫：「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」

身高177cm的她在中學時代已經是籃球隊活躍份子，她之前曾透露自己是中三開始接觸籃球，試過一個人在球場每個位置射足一百球去練習球技，更會每日一放學就衝落去球場打足八個鐘，而她中學時期更因為重達77kg而被嘲諷是「坦克」，她上年接受《香港01》時便說：「其實我細細個係一個圓咕碌嘅小朋友。」

身材真係幾圖。

中學時已經好靚女。

Mandy中學時已是籃球隊活躍份子，點擊睇更多她的零死角靚樣：

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Day中尼混血「包包面」

Day（許軼）參加《全民造星4》而組成COLLAR出道，出道不久即成為網友寵兒。亦有人發現她沿用多年的Facebook帳號，顯示名稱是「許軼」，而帳號名稱是「rejena.simkhada」，相簿更有一張Day童年照，相中的她穿上一條淺藍色長裙並站在綠意盎然的田園中，當年的她和現在20歲的她同樣擁有標誌性的「包包面」，可愛度爆晒燈。另外，亦有網民指Day的全名為Simkhada Rejena，是一名混血兒，父親是尼泊爾人，母親是香港人。今次打份全球100大美女，都算是本地混血新勢力。

肥妹仔。

真心得意。

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