有種好男人｜李佳芯被張國強力追　疑影射「蟲草大王」冧女招？

李佳芯（Ali)今日（30/12）現身太古城出席無綫熱播劇集《有種好男人》宣傳造勢活動。Ali所演的劇集，向來有收視保證，所以被網民封為收視救星，但她今次卻偏偏遇上堪稱收視殺手的馬德鐘一齊合演一套電視劇，有網民笑指兩人正面交鋒，並上演另一幕重頭戲碼收視「矛盾大對決」，誰勝誰負自有分曉。

李佳芯被網民封為收視救星。（陳順禎攝）

Ali笑言：「其實咁樣幾好呢個宣傳，套劇合作有火花，連個宣傳都咁有火花，咁幾好喎，因為可以引起討論其實都係一件好事嚟。（對收視有冇期望，始終在炮灰檔期？）炮灰檔咩，反而我就覺得係合家歡時段，因為節日個個都喺屋企。而收視對我嚟講，我已經冇諗好耐，我一向都係好隨遇而安嘅人嚟，對收視唔會睇得咁著緊。」

吳偉豪孭起李佳芯大玩遊戲。（陳順禎攝）

另外提到在劇中有幕被張國強力追，為她製造浪漫場景，燃起火爐，坐上搖搖椅赤腳玩沙。這幕浪漫情節，有網民覺得影射曾出動浪漫飄雪冧她的「蟲草大王」陳恩德。Ali笑言：「差咁遠。其實係咪幾百萬嘅網民只得一個咁講，然之後攞嚟講㗎。不過我真係聯想唔到，完全係聯想唔到，就算你而家講完我都聯想唔到。但我好記得嗰晚拍嗰場戲，我哋係拍咗好耐，加上當晚好大風又凍，個火爐係咁熄，變咗我哋成晚都要睇住啲火做人。」

李佳芯今日出席劇情宣傳活動。（陳順禎攝）

李佳芯去年曾被指與52歲的「蟲草大王」陳恩德（Mark）力追。（網上圖片）