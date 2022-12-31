贏《叱咤》飛三大方法靠錢靠運氣　網民無奈：點解要辛苦歌迷

樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於本周日元旦夜（1/1）舉行，「點先有叱咤飛？」成為樂迷間的共同話題，事關入到場的觀眾可即場投票選出「我最喜愛的歌曲」大獎，所以粉絲們都會不惜一切獲取入場券，親身支持偶像之餘，亦希望透過神聖一票送偶像上頒獎台。而「我最喜愛的歌曲」最後五強分別是MIRROR的《We All Are》、盧瀚霆（Anson Lo）的《Mr. Stranger》 、姜濤的《作品的說話》、陳卓賢（Ian）的《留一天與你喘息》以及MC張天賦的《老派約會之必要》。



「我最喜愛的歌曲」最後五強，入場觀眾可以投票選出最喜愛歌曲。（IG圖片）

不過要入到場並非易事，商台日前就在社交平台發文指「活動門票從沒對外公開發售」。在沒有公售的情況下，要獲取叱咤飛有三個方法，共通點都是要靠運氣和金錢。第一個就是透過Katch Plus會籍玩「儲字遊戲」換飛，亦可於推廣期内累積使用滿15,000會籍Katch Point（價值$1500）額外獲贈一隻「百搭」字塊，每個帳戶最多只能換取兩隻「百搭」字塊。儲齊字塊可換「2023年全年換票證」一張，憑換票證可兌換叱咤頒獎禮門票一張。但由於叱咤門票數量有限，並非你願意付$3300（$300會員費）就一定有飛，會員還要到「Katch叱咤巡遊車」出沒的地方通宵排隊攞籌，換句話說，要換到叱咤飛不單只要錢，還要運氣和時間。

要成為會員先要付費$300，再以$100購買1000Katch point，亦即是一次的遊戲機會。（網上截圖）

第二個方法就是以$688訂購「叱咤頒獎禮」優惠服務計劃，成功訂購就可獲得叱咤飛一張。但同樣數量有限、先到先得，有網民反映排隊要等156,789分鐘：「10:00準時入都已經得60%，之後就少於40%，由2342分鐘，等到156789分鐘，咩玩法」、「由2位數變5位數，其實我係咪排緊23/24再下一年的重溫計劃？」

有網民反映排隊要等成156,789分鐘。（IG截圖）

第三個方法就是捐錢，於指定期間登記成為麥當勞App的用戶，透過App內的指定捐款券，捐款至香港麥當勞叔叔之家慈善基金，便有機會獲得門票兩張，每個方法需要的都是運氣和金錢。不少網民指出這些贏取叱咤飛的方法只會助長炒風，亦建議取消現場投票改為網上投票：「直接取消現場投票，改做網上投最後5強，未唔會助長炒風」、亦有人無奈表示現場投票已經變質：「唔好再美其名話一人一票講得咁漂亮，畀唔起$3xxx買就唔使有資格」、「以前派飛，點解而家只可以Katch？又要幾千蚊玩遊戲，又要排，點解要辛苦啲歌迷，成日搵鏡仔賺錢」、「呢兩年炒到天價，唔係鏡粉都好難入場，仲現場投票，有意義嗎？」

不少網民指出這些贏取叱咤飛的方法只會助長炒風，亦建議取消現場投票改為網上投票。（FB截圖）

「我最喜愛的歌曲」最後五強：