圈中6大好新抱　徐淑敏同住13年冇爭執徐濠縈自揭婆媳不和真相

撰文：黃欣華
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婆媳關係一直以來都是個世紀難題，很多人說「先有好婆奶奶，才有好新抱」，而圈中有不少女藝人都能成功收服奶奶，甚至與奶奶同住都不成問題，讓我們數一數這些圈中好新抱吧！

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