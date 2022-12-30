第一個迷｜魏浚笙首張個人單曲面世　獲鄭秀文加持：係我面皮厚叫

魏浚笙（Jeffrey）為圓歌手夢，近日自資6位數字製作單曲及拍MV，還親自邀請著名填詞人黃偉文（Wyman）、唱作歌手林奕匡及監製Edward Chan為他打造出道歌，推出首支單曲《第一個迷》進軍樂壇，成為2023年樂壇新人。Jeffrey新歌更獲圈中前輩好友幫忙宣傳力撐，包括鄭秀文、毛舜筠、導演彭秀慧等。

Jeffrey今晚同粉絲們現身銅鑼灣時代廣場為新歌宣傳造勢。（葉志明攝）

今晚（30/12）Jeffrey為首張個人單曲《第一個迷》宣傳造勢，特意安排粉絲們在銅鑼灣時代廣場大電視下，齊齊睇住MV進行快閃活動。期間Jeffrey感動到眼濕濕：「真係好感動，有咁多人來支持我，同埋我冇諗過自己會有一日有歌曲面世，咁所以呢一刻我真係好開心。（圈中好多朋友出Post支持！）係呀，我叫㗎，真係好多謝佢哋嘅支持，係我好厚面皮咁續個同佢哋講，叫佢哋幫我宣傳，始終自己都係一個獨立嘅音樂人，咁所以好多宣傳上都要自己做。」

Jeffrey新歌獲圈中好友幫忙宣傳。（葉志明攝）

提到鄭秀文也出手幫忙宣傳首新歌。Jeffrey感恩表示：「係呀！我同講佢嚟近我有一隻作品，問佢可唔可以幫我喺12月29日幫出一個Ig story，佢真係有幫我，我真係好多謝佢哋幫我宣傳，真係好感恩。」