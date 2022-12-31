細數明星獄中淒慘生活　楊明人身安全亮紅燈　有女星洗澡被圍觀

楊明於2020年8月時駕車在半山馬己仙峽道越過雙白線後撞壆，之後警方到場時拒絕提供血液樣本被捕，他承認不小心駕駛及車窗玻璃光度不足兩罪，被判囚18天和停牌兩年。楊明就判刑提上訴，最終法官於日前（22日）駁回上訴，維持原判，楊明須即時入獄18天。有指出楊明在荔枝角收押所時，聲稱有人會對自己不利，要求得到保護，據報導指，楊明已於今日送往高設防的赤柱監獄，繼續餘下的刑期，將於下月8日刑滿出獄。

楊明由女友莊思明陪同抵達法院。（梁碧玲攝）

楊明稱恐有人對他不利要求保護 今已轉往赤柱監獄服餘下刑期

楊明在荔枝角收押所中被囚8天，已經聲稱有人會對自己不利，要求得到保護更被送往高設防的赤柱監獄，雖然基於私隱問題大家不會知道他在監獄中的情况，但我們可以透過其他明星在獄中生活，略窺楊明有機會遇到的歧視、待遇等等的問題，畢竟往日在電視上才見到的明星，居然會出現在監獄中，難免會受到不少注目及「對待」，令他們的在囚生活變得更加艱難，當中更有女星因為藝人身份，在沖涼時遭到不少人圍觀。

房祖名

房祖名曾於北京被判刑。（網上圖片）

房祖名於2014年8月被發現與柯震東在北京吸食大麻後被拘捕，2015年2月13日刑滿出獄。（TVB新聞）

2014年8月房祖名與好友柯震東在北京吸食大麻被當地警方查獲，其後警方在房祖名的住所內繳獲100多克大麻，更以「涉嫌容留他人吸毒罪」之罪名被捕。同年12月，北京市人民檢察院以容留他人吸毒罪依法對她提起公訴，最後房祖名被判有期徒刑六個月，並罰款人民幣二千元。出獄後近半年，他接受傳媒訪問時分享當時的生活，表示基於安全問題監獄是24小時都開燈，因此他沒有見過黑暗。而令他印象最為深刻的是每一餐都是食饅頭。而他的精神狀況更是變得奇怪，在監獄中養了一隻蜘蛛，更為它取名為「蛛蛛」。此外，他發現牆上黐住一隻死於8月的蚊子，在12月時可以利用它的手腳測風向。

柯震東

柯震東因吸毒醜聞而令他演藝事業一落千丈。（視覺中國）

柯震東在2011年憑借著電影《那些年，我們一起追過的女孩》，20歲的他就紅遍華語影壇，可惜在2014年他因為與房祖名吸食大麻被捕，不過他就相對好運在北京拘留所被關14天。之後他曾經在台灣綜藝節目中分享當時的生活，由於他感到煎熬，因此在睡前都會用指甲在墻上話「正」字，好讓自己知道還有幾多天才刑滿。此外，他曾經在一次演講中，講述在獄中的如廁問題，原來當中採用了蹲式馬桶，柯震東從小到大出來都沒有使用過，而且在馬桶旁邊居然還有個監視，當時的他認為自己在廁所的一舉一動會被不少人監視，因此有四天沒有大便。

吳亦凡涉嫌強姦。（instagram@kriswu）

吳亦凡遭判13年有期徒刑附加驅逐出境。（IG/@kriswu）

吳亦凡去年涉性侵遭逮，早前判決出爐，遭判13年有期徒刑附加驅逐出境。YouTuber「老王」表示有網民向他爆料，分享吳亦凡的獄中生活。當中指出吳亦凡與獄友相處良好，就是有人要求表演饒舌亦樂於配合。雖然如此，但是不代表他適應獄中的生活，據悉，他曾經在洗澡時向旁人問為什麼沒有熱水，被笑把看守所當自己家。更有獄友某幾個晚上曾看見他掉眼淚，當時吳亦凡更大爆：「入獄只是我自己的運氣不好，演藝圈比我誇張的人多的是。」

蕭淑慎身材好好。(vcg)

蕭淑慎曾捲入吸毒醜聞。(vcg)

台灣女星蕭淑慎在2010年5月，因3度驗尿都被發現對毒品呈現陽性反應，最後被判1年7個月，後來通過假釋申請，只需要服刑15個月，於2012年7月19日假釋出獄。早前她在台灣綜藝節目上舊事重提，講述自己當時的生活。

由於是明星，因此吸引了不少在囚人士關注，更有人會找她要簽名，不過這種行為是違規的，而當時獄中的主管提醒蕭淑慎，如果做了違規行為的話會無法申報假釋，因此一定要忍耐。另外，蕭淑慎提及到獄中只有兩部風筒，因此上百位在囚人士需要排隊吹頭，可惜當時的主管居然免去她的排隊過程，因而引起不少獄友不滿，有人會見到蕭淑慎經過，會把腳伸出來故意絆倒她。隨後她更表示自己受到不少言語霸凌，在洗澡時其他人會表示「要看一下胸部是真還是假」以及「想要摸一下你的胸部」等的說話。