奇情過TVB《天若有情》　外國YT節目有雙胞胎不知情變男女朋友

電影中常有關於亂倫的情節，例如民初劇目《雷雨》中，同母異父的兄妹在不知情之下相戀，並成為夫妻誕下下一代，又或者美劇《權力遊戲》中姊弟亂倫的情節，又或者是TVB劇集《天若有情》中，也出現過鄭伊健迷姦吳岱融的場口，吳岱融接受《香港01》訪問時，提到當年經歷還依然心有餘悸，他說：「呢部係我做得最投入嘅一套，當時演呢個角色嘅心情好灰，做臥底無辦法係老豆死之前同佢講我係好人，爭啲同自己後母上咗床，自己警察上司又好似放棄自己，被伊健雞姦，所以演完都灰咗幾個月。」但原來現實當中也出現過這些情節。



成件事真係複雜。（截圖/YT B.C. & Lowy , Lyle Drescher）

近日一個YouTube頻道「B.C. & Lowy」就翻譯了外國YouTuber「Lyle Drescher」的影片，該頻道為主持人接聽聽眾電話，聽眾分享親身個案後主持人會給予一些意見，或者安慰，形式就跟以前香港收聽電台節目再打電話到電台差不多。

都幾大打擊。（截圖/YT B.C. & Lowy , Lyle Drescher）

該集節目中，有女聽眾致電主持人，表示自己認識一位男朋友後發現兩人都有很多共同親戚，心有懷疑後這對男女朋友就去了做基因測試以檢查兩人有沒有血緣關係。結果出爐後有如《雷雨》一般震撼，原來他們不止有血緣關係，更是一對失散多年的雙胞胎兄妹。這位女聽眾表示，原來他們出生後父母就分開了並各自帶走一個小朋友撫養。聽眾說完自己的故事後就問主持人她和「哥哥」應否繼續交往。

TVB重口味劇《天若有情》出現過鄭伊健迷姦吳岱融的場口。（劇照）

主持人一開始就問：「你跟這個男人交往了多久？」女聽眾說：「6個月。」主持人又問：「你們有沒有做...」女聽眾心領神會後回答：「有，我們之前都不知道這件事，但我現在對我們做過的事感到有點噁心。」事後主持人就建議他們應該找專業的諮詢，他並不能給予意見，不過最後他也安慰說「最少你現在多了一個哥哥，男朋友會分手，但哥哥卻不會。」

👇點擊下圖睇後續👇

同場加映：

溏心風暴之家好月圓︱6段TVB劇情節涉亂倫 陳豪戀楊茜堯有問題？