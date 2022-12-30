MBC演技大賞2022︱李鍾碩哽咽奪大獎　陸星材允兒齊獲男女主角

韓國MBC年度盛事《MBC演技大賞2022》今晚（30日）舉行，頒獎禮尾聲亦頒發了各項大獎。最佳男女主角分別由《匙來勝利組》陸星材和《律戰江湖》允兒奪得外，年度劇集獎和大獎都由李鍾碩包攬，兩劇同以四獎成為今晚贏家。



陸星材憑《匙來勝利組》奪得男主角獎時表現緊張。（MBC）

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男子最優秀演技獎（迷你系列劇）首先由陸星材憑《匙來勝利組》奪得，剛完成演唱會趕到現場的他上台時坦言腦袋一遍空白，抱歉未能逐位致謝。陸星材承諾日後也會繼續做一位誠實的演員，為觀眾盡心帶來好作品。女子最優秀演技獎（迷你系列劇）則由允兒大熱獲得，她講到《律戰江湖》對她來說是全新的挑戰，幸好一直收到大家的喜愛，感謝每一位幫助過她的演員及工作人員。

允兒憑進步演技獲頒女主角獎。（MBC）

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《律戰江湖》隨後再奪得年度劇集獎外，李鍾碩也實現了紅地氈上的願望包攬了最高殊榮的大獎。李鍾碩講到今天與20代時獲獎的心情不一樣，多了一份責任感。此外他亦哽咽坦言退伍後一度迷惘，幸好當時有一位讓他保持積極的人，想特意在今晚向他道謝並向對方表達尊敬之意。

李鍾碩實現了紅地氈上的願望包攬了最高殊榮的大獎。（MBC）

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《MBC演技大賞2022》得獎名單：

男新人獎：《匙來勝利組》李鍾元

女新人獎：《匙來勝利組》妍雨、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》金玟周

最佳男配角：《Tracer》李昌勳

最佳女配角：《野豬狩獵》藝秀晶

男子優秀演技獎（日日劇/獨幕劇）：《秘密之家》徐河俊

女子優秀演技獎（日日劇/獨幕劇）：《請發送粉絲信》秀英

男子優秀演技獎（迷你系列劇）：《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》金永大

女子優秀演技獎（迷你系列劇）：《以一當百執事》惠利、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》朴柱炫

最佳情侶：《律戰江湖》允兒、李鍾碩

最佳角色：《匙來勝利組》崔元英

男子最優秀演技獎（日日劇/獨幕劇）：《野豬狩獵》朴呼山

女子最優秀演技獎（日日劇/獨幕劇）：《秘密之家》李丞涓

男子最優秀演技獎（迷你系列劇）：《匙來勝利組》陸星材

女子最優秀演技獎（迷你系列劇）：《律戰江湖》允兒

年度劇集獎：《律戰江湖》

大獎：《律戰江湖》李鍾碩