SBS演技大賞2022︱金南佶奪壓軸大獎　安孝燮金世正包攬男女主角

《SBS演技大賞2022》今晚（31日）於韓國舉行，頒獎禮去到尾段各項大獎亦逐一公布。今年大獎由《讀取惡心的人們》金南佶奪得外，《千圜律師》和《社內相親》同樣以5獎成為今年的大贏家，相信劇迷也非常滿意結果。



安孝燮獲獎後一臉緊張。（SBS）

今年男主角獎分別由《社內相親》安孝燮、《Again My Life》李準基、《災後調查日誌》金來沅和《為何是吳秀才》許峻豪奪得，安孝燮獲獎時相當驚訝，思考了兩秒才上前領獎，他講到：「單是能與一眾優秀的前輩一同入圍已十分榮幸，現在想不到要說甚麼，只是覺得我應該要繼續努力和學習，成為一個更出色的演員。」李準基則笑言正在準備大獎感言，沒想到會先被叫名，他講到自己是位很大意的人，感激和辛苦了合作過的每一位。

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李準基搞笑講到正在準備大獎感言。（SBS）

金世正大熱獲得女主角。（SBS）

女主角獎則由《社內相親》金世正、《為何是吳秀才》徐玄振和大熱獲得，金世正上台時表示雖然預想過領獎會十分緊張，沒想到依然比想像中緊張。她講到拍戲時學會要成為更善良的人，之後會成為給予大家良好影響的演員；徐玄振則講到：「獎項重量無關，我希望能一直在身邊為大家演戲…最想多謝的人是觀眾，多謝你們支持一眾演員，選擇了我們的作品。」

《為何是吳秀才》徐玄振同樣奪得了女主角。（SBS）

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《千圜律師》南宮珉今晚獲頒Director's Awards，他講到自己很多不足，未來一定會更用心演戲。他特別鼓勵未能得獎的演員，表示自己也有很多同樣的經驗，希望大家也能繼續努力。而壓軸大獎則由《讀取惡心的人們》金南佶奪得，他坦言拍攝這部劇集是曾不停猶豫，但是仍感謝每一位喜歡的觀眾，因為得到工作人員和演員們的幫助才能獲得這個獎項。他特別感謝飾演飾演犯人的演員，坦言演反派絕不容易。

南宮珉鼓勵所有演員外，也特別提到老婆放閃。（SBS）

金南佶奪得大獎時一度哽咽。（SBS）