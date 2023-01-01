鄧健泓石詠莉移民加拿大　冧爆愛妻：我說去到那裡就與你愛到那裡

48歲的鄧健泓（Patrick）和比他細12年的太太石詠莉（Sukie）結婚5年一直好恩愛，原來他們早在今年8月已移民加拿大，鄧健泓在2022年除夕（31日）在社交網上載雪地背景相，透露離開香港心情。

鄧健泓在除夕宣布和太太石詠莉早在8月移民加拿大。（IG@patricktangtricks）

鄧健泓寫道︰「結婚五周年，木婚，走在一起快十年了，然後，我們會在加國安定下來。我曾經在加國留學，因家庭狀況，只完成FINE ART diploma便要回港工作。一直嚮往加國生活，二十六年過去，於2019年頭萌生搬家的念頭。多謝Dr. Eddie Kwan告訴我，我的申請條件及分數會很好，所以我決定一試。一等，等了兩年多。今年八月，我們以永久居民身份登陸加國。2022年，我們就是忙著為新生活作好準備。2023年，是我們的一個新章節。」

鄧健泓透露會繼續創作及導演工作，近月創作及執導的港台劇集《我們之間》快將推出，而Sukie也會繼續推出新歌。他續說：「一切從心，一切隨緣。遺憾是Snowy（愛犬） 不能繼續跟我們走下去。但她永遠在我們之間走來走去。祝大家新年進步 have a wonderful 2023 」。他還列出冧爆hashtag：「#newadventures #結婚五週年 #木婚#我說去到那裡就與你愛到那裡 # 飛天遁地亦一起」。

48歲嘅鄧健泓滄桑咗好多。（IG@patricktangtricks）

在加拿大繼續工作。（IG@patricktangtricks）