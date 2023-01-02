Anson Lo盧瀚霆初入行只得1400蚊月薪　有機會做MIRROR靠李玟？

盧瀚霆Anson Lo在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮 2022》擊敗兄弟姜濤奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，連他自己在台下也覺得很驚訝。不過，Anson Lo走到今時今日絕不是僥倖，他有一大群「神徒」無限量支持，講到底，除了因為作品之外，Anson Lo的性格和經歷也是吸引之處。

恭喜Anson Lo奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。（節目截圖）

盧瀚霆Anson Lo 2018年參加《全民造星》，在比賽初已被選為「Eye Catching Idol」直接打入50強，雖然最後成績只是30強，但依然被選入MIRROR，慢慢成為今日的「我最喜愛男歌手」。

Anson Lo參選《全民造星》時的樣子。

Anson Lo中學時期便開始跳舞，但並沒有影響他的讀書成績，在DSE考獲最佳五科成績23分，當中中文5*級、英文5級，其餘的科目均為4級，成功考入香港城市大學修讀工商管理學（商業分析）。不過Anson Lo並沒有完成學業，他在最後一年決定放棄學位，全職跳舞，但卻得不到母親的支持，在入行初期更只得月薪1400元！由於得不到家人的支持，所以追夢初期十分艱辛，每日只能食20元的快餐，捱足半年才有過萬元收入。而「教主」的綽號，就在他開班教授跳舞後出現。

Anson Lo舞蹈員時的照片。（IG圖片）

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Anson Lo曾經獲得為天王郭富城演唱會伴舞的機會，而他參加《全民造星》的契機源自一次為參與巨星李玟的演唱會，偶遇了同場的花姐，被花姐慧眼賞識，所以說Anson Lo能夠入到MIRROR，李玟的確有關係！