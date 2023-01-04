IG水著王｜Coffee 李嘉欣都要輸畀佢 39歲女星如何成為年度之王

要在IG吸like，性感水著是永恆不變的王道，就算任何天氣，都阻擋不女星同陽光玩遊戲的心情，剛剛踏入2023，一齊回顧過去一年女星令人心曠神怡的照片，當中有一位39歲女星，更是擊敗一眾水著天后，以壓倒性姿態成為年度IG水著王，她的一輯超激罕泳照，一出即令網民瘋狂，有超過9萬like，網民都驚訝這位文青女神，原來一直收起蔓妙身材。

黃嘉雯IG水著相不多，今年最多人like嘅一張相，超過五千人畀心心。(IG:carmaneysantiago)

第十位 黃嘉雯

2019年港姐冠軍黃嘉雯，當年身材出眾見稱，當選後機會不多，直至在《下流上車族》飾演校長，與林文驄有不少大膽出場後，再度令網友關注，大家才記得這位擁有愛美神身材的港姐冠軍，而黃嘉雯加入《流行都市》後，進步神速，有喜感亦有主持技巧，絶對有力成為TVB新紥小花。

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余思霆上年最多人like的一張水著照片，超過6千人like。(IG:yutingting94)

第九位 余思霆

2017年國際中華小姐冠軍余思霆，一向是性感尤物，她更有YouTube Channel 思家霆園，以水著包裝的自家旅遊節目，余思霆亦是TVB力捧小生朱敏瀚的前女友，雖然二人分手但保持友好關係。

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李嘉欣保養得相當好，即使著水點式依然十分有吸引力。

第八位 李嘉欣

52歲李嘉欣到現在都是大美人，平時在社交網絡多數分享相父教子的點滴，今個夏天突然在IG上載了數張由老公拍攝的泳衣照，網民都大讚李嘉欣保養得非常好，即使現在著三點式泳裝依然不遜色於其他年輕女星。

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麥明詩上年水著相不多，但輕輕一出都有超過22034 like。(IG:louisa_mak)

第七位 麥明詩

麥明詩一向是網民最愛，雖然淡出娛樂圈，但一舉一動都影響網絡，前年一張泳照超過6萬like，但2022年這一張like數減少，只得22034 like，不過她今年出席一個場合時，被KOL渾水捕足到超性感一刻依然震憾網絡; 而最近麥明詩亦有高大男友盛敬為，或許麥明詩的福利圖會減少。

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陳瀅熱愛著泳裝，上年不時上載泳照，每次都吸了不少like。(IG:missjni)

第六位 陳瀅

陳瀅今年有兩套劇《痞子殿下》《美麗戰場》播出而人氣急升，雖然她的衣著經常被批評為時裝車禍，不過泳衣就沒有失手，每次一出都吸引過萬like，而且泳照發得密，深得宅男歡心。

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曾寶上年最多人like的一個泳衣post有超過36000 like。(IG: Jumbostang)

第五位 曾淑雅

31歲曾淑雅(藝名:曾寶)當年是連登女神之一，人氣超勁，但加入TVB後苦無機會發揮，不過曾淑雅在IG經營得不錯，一直在TVB等機會但同時亦開拓自己運動KOL的專長，而她的水著相仍然對宅男有吸引力，很多都有25000like以上，吸like力遠超過一眾TVB一綫花旦。

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第四位 陳靜 DaDa

陳靜近年迷上運動，不單止為減肥，更加越來越專業，運動配合自家製的健康飲食餐單，令她身材相當標準，更練出令不少女仕羡慕的腹肌，而她這一輯在泳池邊的靚相，充份表演了她的曲綫及修長的美腿，吸引了超過36215 like。

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李蔓瑩上年最多like 的一張水著相接近有4萬like。(IG: reneebobo)

第三位 李蔓瑩

李蔓瑩雖然已名花有主，而且不是放閃，但她的水著post一出依然深受宅男追捧，上年這輯與另一半staycation時拍下的泳裝照，有接近4萬like，除了性感外，亦記載了她與伴侶的温馨時刻，相當浪漫。

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Coffee上年最多人like 的泳照，超過47000like，地點在海洋公園水上樂園。(IG:coffee89921)

第二位 Coffee 林千妤

擁有超過100萬followers 的Coffee 林千妤，IG一個帖文閒閒地過萬like，雖然發文密，但Coffee的like數平穩，大部份都相若，當然吸眼球的自然會增長多一點，這輯與老公及兒子到水上樂園的照片，有47380like，難得的是Coffee 粉絲不只男性，就連女性都覺得Coffee吸引。

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Stephy 一個泳衣帖文引來95676like,成為冠軍絶對實至名歸。

第一位 鄧麗欣Stephy

39歲鄧麗欣絶對不是水著常客，但物以罕為貴，因為她主演的電影《飯戲攻心》票房衝過6000萬，她覆行當初承諾解鎖泳衣照，這輯她企在岩石上的泳照一出，絶對可以用震憾網絡來形容，大家都驚訝Stephy原來身材非常好，只不過沒有顯示實力。