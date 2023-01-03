AK江𤒹生叱吒後台同Lolly Talk跳《三分甜》　被阿妹讚：十分甜

日前假亞博舉辦的《叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》已經完滿結束，各獎項亦塵埃落定，而奪得新力軍組合金銀銅獎的都是出自《全民造星IV》。金獎由COLLAR奪得，銀獎由Lolly Talk奪得，而銅獎由STRAYZ奪得，三隊新人組合都非常強勁。組合Lolly Talk在台上演繹歌曲《三分甜》，甜美的步舞令台下的人都為8位妹妹歡呼，而同是《全民造星》師兄江𤒹生（AK）在後台遇到師妹Lolly Talk亦忍不住向師妹「偷師」。

Lolly Talk奪得銀獎。（節目截圖）

LOLLY TALK幾甜。(資料圖片)

Lolly Talk在社交平台上載了一段AK在叱吒後台跳《三分甜》的片段，瞬間引起注意，亦有網民翻查早前另一個頒獎禮，AK亦有在台下為Lolly Talk打氣，十分有愛。而片段在社交平台瘋傳，而AK自己亦多次轉發自己跳《三分甜》的片段，說自己只懂得跳「多幾次排舞後再漫遊 多幾次世一吹奏」這一句，更開玩笑的說：「唔好意思，希望無破壞你的（哋）隻歌。」Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie Ng）雖然早前弄傷了腳，但仍然在台上努力跳舞，十分敬業。而黃敏蕎（阿妹）在表演完《三分甜》之後便扶著Sinnie落台，師兄AK亦有為受傷的Sinnie送上慰問，阿妹亦有轉發AK跳《三分甜》的片段，大讚師兄是：「十分甜」。

Sinnie早前整傷咗隻腳。(資料圖片)

點撃睇下AK點跳《三分甜》：