叱咤2022｜姜濤表演又跪又衝下台尖叫　罕吸數萬Dislike︰唱緊乜

姜濤傷癒復出上台演出。（資料圖片）

每年元旦舉行的《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》，雖已圓滿落幕，但有關當晚的討論仍持續發酵中，男子組合MIRROR當晚狂掃8個獎成為大贏家，當中人氣王姜濤HIGH爆演出引來不少討論，更罕有狂吸數萬DISLIKE。

姜濤自11月在《903 AllStar籃球賽》中受傷，令膝關節十字韌帶撕裂，以及阿基里斯腱受傷後，休養多時至叱咤再上台演出，未知是否太興奮，在《鏡中鏡》獲得「專業推介．叱咤十大」第四位後，姜濤情緒高漲又跪地又尖叫，不停高呼「let’s go」「I’m back!」，更衝下台狂奔，似乎腳傷痊癒心情大靚。

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對此網友反應相當極端，粉絲見到姜濤康復當然高興，但普遍觀眾認為姜濤似乎過份HIGH：「佢唱緊乜」「到底發生過什麼事？」「做咩尖叫」，特別對他跑下台相當不解：「呢啲行為唔係個個carry 到，起碼要去到aaron 呢啲天王級別，你睇吓台下班歌手，都唔知俾咩反應，連mirror 自己友都幫佢唔到。」商台上載的演出片段更有高達3萬多個DISLIKE，不過至1月3日中午，商台始乎隱藏了DISLIKE數，只能看到有4千左右讚好。

商台上載當晚姜濤唱歌片段，曾吸逾高達3萬6千dislike。（Youtube截圖）

至1月3日下午商台疑隱藏了姜濤唱歌片段dislike數目，只能看到有幾千讚好。（Youtube截圖）

當晚姜濤唱歌片段留言只能說好壊參半。（Youtube截圖）