李佳芯新劇《有種好男人》成炮灰檔仍無阻收視　首播最高22.6點

無綫翡翠台公佈上周（2022年12月26日至2023年1月1日）收視，經過聖誕及新年長假期後，翡翠台黃金時段的收視全線上升。資訊節目《東張西望》繼續維持收視榜首位置，跨平台直播收視最高25.2點（164萬觀眾），升2.1點。



東張西望仍是收視之冠。(節目截圖)

根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，處境劇《愛·回家之開心速遞》最高收視23.1點（150萬觀眾），升0.9點；上周推出由馬德鐘、李佳芯主演的全新劇集《有種好男人》，首播成績不俗，最高收視22.6點（147萬觀眾）；而《輕．功》最高收視19.8點（129萬觀眾），升1.7點。

李佳芯被網民封為收視救星。（陳順禎攝）

而綜藝節目方面，拍攝一班藝人重遊兒時長大舊地的節目《回家》，打頭陣出場的謝君豪回到彩虹邨，重遇小學同學一集，最高收視14.9點（96.5萬觀眾）；大除夕晚播出的《豪遊咖啡》最高收視16.9點（110萬觀眾）；《羅文傳承20周年全城紀念演唱會》，由多位歌手分別演繹羅文名曲，最高收視16點（104萬觀眾）；大除夕倒數特備節目《佑香江 同心邁向2023》，直播寶蓮禪寺叩鐘，最高收視13.7點（89.1萬觀眾）；周日（1日）的1.5小時特別版《開心無敵獎門人終極篇》最高收視22.1點（142萬觀眾) ，上星期最高收視是22點，升0.1點，《中年好聲音》的26強順利誕生，最高收視17.3點（111萬觀眾），上星期最高收視是18.4點，跌0.9點。