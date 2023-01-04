大劉劉鑾雄記者會16金句重温：唔好以為我畀個手袋就可以執返劑

劉鑾雄（大劉）早前被拍到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）一同於銅鑼灣皇室堡出現，結果惹來二人舊情復熾的傳聞。大劉繼日前發聲明澄清指因呂麗君有事相求，所以才同時間出現於皇室堡之後，昨日（3日）大劉舉行記者會，親身交代事件的始末及解答大家的疑問，他在記者會上更金句頻出！



大劉在記者會上金句頻出 。（葉志明攝）

大劉在記者會上大爆金句，例如：「一年都同我攞幾個鱷魚皮、鑽石手袋啦，千祈唔好以為我畀個手袋就……可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。」等等，以下為大家逐一回顧：

金句多多！（葉志明攝）

1. （被問落廣告為李嘉欣慶生）我個人呢就好肯幫人嘅，當有啲人想搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵啲秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。



2. 好多人以為我識娛樂圈女性多，其實唔及我其他女朋友1%。唔通我要逐個逐個講咩？



3. 結咗婚兩三年，一年都同我攞幾個鱷魚皮鑽石手袋啦！千祈唔好以為我畀個手袋就可以大家出嚟執返劑喎，執返劑涼茶就可能有。我諗我依家肯去執呀，真係X你老味，排隊排到黑龍江呀！講笑啫，我呢家行路連地下有張銀紙都執唔到呀！



4. 做娛樂圈，我睇太多，擘大眼講大話太多，Almost個個都係！



5. 我將所有財產送出去，寧願俾錯人，都唔可以益天下極壞極壞極壞極壞極壞的恐怖份子！



6. 我谷咗氣好耐，最緊要係澄清唔好畀人造謠造非。我好多氣谷谷埋埋，話塞春卷呀、乒乓波、網球呀，點樣鬧人呀，摑人兩巴人哋喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度，我都隨身唔袋支票嘅。



7. （有冇緋聞女友值得讚賞？）如果係娛樂圈，I am sorry，無，係絕對無，係絕對絕對無，即係同我有所謂緋聞嗰啲呀，唔係同我無嘢嗰啲朋友呀。



8. 我可以大膽講，娛樂圈邊個真係人，邊個係鬼或魔，神就冇啦，除咗歌神陳奕迅，鬼同魔就多啦！



9. （呂小姐係一個有機心嘅人？）我諗你喺呢方面形容得太膚淺。即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過畫皮咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛。



10. 傳話我點解跟陳凱韻結婚，因為佢媽咪畀個腎我，要報恩，我換腎都揀個後生啲，唔會搵個60幾歲老腎。



11. 唔該你哋識蕭若元，代我同佢講聲：求求你讓我躲開，你有唔掂，我幫過咁多貧苦人家，唔怕幫埋你。



12. 我明明依家係縮水豬腸，我夠可以話自己係大X袋。喺網上搵打手吹吓，俾錢就得啦！



13. 我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁？如果有一日，我要喺平台咁樣呃Like，就大×碌啦！



14. 我從來唔會睇唔起男人做黑社會，女人做雞。因為環境窮先做黑社會、做雞！



15. 蕭若元話我動作快如閃電，佢唔夠貼切，係比光速快幾百倍！



16. 你哋有冇睇《愛·回家》？冇睇你哋有啲失敗，我晚晚食飯冇嘢做就睇《愛·回家》。

