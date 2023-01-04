周星馳應承收TVB視后做𡃁　蔡思貝：希望緣份驅使我好好咁報答你

60歲的周星馳（星爺）元旦在Instagram第一則帖文，上載經典電影《食神》劇照，化身「燈神」留言：「新一年，有甚麼願望，通通說出來！」結果吸引大批名人網友留言許願，包括ERROR成員吳保錡、謝東閔、陳潔玲、徐浩昌、李建邦、周祉君、台灣藝人陳漢典、楊孟霖Nick、馬來西亞歌手溫力銘、龐琂予等等。

蔡思貝樣靚身材好，曾被封「人肉發電機」。（IG@sisleychoi）

蔡思貝獲周星馳本尊回覆。（IG@stephenchow截圖）

蔡思貝表示會好好報答星爺。（IG@stephenchow截圖）

當中星爺對TVB「視后」蔡思貝（Sisley）最感興趣，預視未來有機會合作，蔡思貝留言：「我希望做你條靚（𡃁）！」星爺回覆：「應承你！點報答我先！」蔡思貝昨晚接近凌晨時段回覆星爺：「叫你聲大佬！然之後希望緣份可以驅使我好好咁報答你 真的。」有網民留言：「星爺，蔡思貝喜劇天份都好掂，揾佢做你下部電影女主角啦，就算角色樣衰到佢阿媽都唔認得都無所谓😂😂」。

31歲的蔡思貝港姐出身，2020年憑《踩過界II》飾演「癲姐」趙正妹一角登上視后寶座，以29歲之齡成為首位「90後」及奪獎時第二年輕的視后，與1999年同樣29歲之齡奪獎的宣萱並列，僅次於1998年以25歲之齡奪視后的蔡少芬。而「癲姐」的哨牙造型亦有參考《食神》「火雞姐」一角，未知蔡思貝能否成為莫文蔚的接班人，做下一個「星女郎」？！

望落蔡思貝與《食神》「火雞姐」都有幾分相似。（IG@stephenchow）

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