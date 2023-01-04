大劉劉鑾雄自爆晚晚追睇《愛回家》　最嬲被師奶拍下與呂麗君一齊

大劉劉鑾雄早前被影到與前女友呂麗君（現名呂姵霖）驚現銅鑼灣皇室堡行街，這次更是二人情斷八年後首次合體，即引起外界極大迴響，甚至有人揣測兩人是否舊情復熾。雖然大劉早前大劉已特地對此出聲明嚴正澄清，但因各界仍然對事件提出不少疑問，所以他昨日 (1月3日) 特地開記者會親身交代事件，再次與呂麗君劃清界線。

大劉昨日開記者會。(資料圖片)

大劉在記者會上多次與呂麗君釐清關係，並強調：「我最發火係點呢？最唔想係畀人見到我嗰日同呂小姐一齊。你哋有無睇《愛回家》呀？無睇《愛回家》呀？你哋有少少失敗喇。我晚晚無嘢做食飯就會睇《愛回家》，《愛回家》有個角色叫「食屎陳師奶」，咁我唔知嗰個有無食屎，係咪陳師奶，抑或八師奶，諸事嘅諸師奶，就攞個電話影緊我相，當我見到佢用相機影我嗰時，影到呂麗君，我就好嬲，因為我就唔想畀人見到誤會，或者畀人造謠，話我哋出嚟行商場復合。點知唔知隔咗兩日呀，就有網絡打手話邊個邊個大獲全勝，成家搬返嚟我屋企呀。但係我同你講吖，呢啲咁嘅網上造謠，唔係皇室堡嗰日先開始㗎，已經開始咗8年㗎喇。

2009年，劉鑾雄、呂麗君看劉家昌演唱會。（視覺中國）

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大劉與老婆甘比極恩愛：