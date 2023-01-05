何猷啟前妻齊嬌激罕性感曬Fit爆身材　閃嫁豪門兩年抱兩最終離婚

賭王何鴻燊與三太陳婉珍的孻仔何猷啟於2020年宣布與內地妻齊嬌 (Gigi) 離婚，結束短短兩年的婚姻關係。二人離婚後，他們的兩名女兒，現年4歲的大女Tittania與3歲的細女Tylia亦跟隨媽媽返回老家上海生活。成為了單親媽媽的齊嬌獨力照顧女兒，已有兩年沒有更新IG，她於去年12月22日終於再次出post分享生活近況，上載了她與愛女在豪宅家中的溫馨近照，翌日又分享了她的滑雪look表示想去滑雪。

何猷啟與內地妻子齊嬌的婚姻只維繫了兩年。(齊嬌ig)

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踏入2023年，昨日齊嬌就發文表示：「Happy New Year 2023！Best wishes to Everyone! Super Happy & Super Rich! #new year holidays #躲去熱帶氣氛」為大家送上新年祝福，祝願大家超級快樂和超級有錢，並透露她在熱帶地方歡度新年假期。而從她所post的多張照片可見，她一身露肩迷你裙性感打扮，確是充滿夏日感覺。不過其中有幾張相中的她卻是冬日打扮，穿上吊帶小背心露出螞蟻腰的她，獲網民大讚身材Fit爆，完全不似生過BB。她還曝光了囡囡的正面萌照，相當可愛，完美結合了她與前夫何猷啟的優良基因。

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何猷啟於2019年2月19日元宵佳節宣布封盤，自爆於2018年已經與女友Gigi註冊結婚了！猷啟2018大年初二於IG放閃透露自己成功向女友求婚，還大曬女友手上的閃爆巨讚求婚戒指，兩人拍拖未夠一年就閃婚了，更火速造人兩年抱兩。可是他們結婚兩年後便宣告離婚，何猷啟更被踢爆已有港女新歡。

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