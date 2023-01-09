萬千星輝2022｜林盛斌曾萌生放棄念頭　死過返生幸得老婆撐住

林盛斌（Bob）憑着台慶劇《美麗戰場》飾演「徐富貴」一角，在劇中與劉佩玥合演情侶獲注目及好評，並成功入圍今年度《萬千星輝頒獎典禮》「最佳男配角」提名名單，成為今屆大熱之一，其實Bob在2013年憑劇集《老表，你好嘢！》中飾演「程少山」一角入圍候選《萬千星輝頒獎典禮2013》「最佳男配角」，事隔9年，他再度入圍，可惜最後無緣奪獎。

事隔9年，他再度入圍「最佳男配角」。（林盛斌 IG）

平常搞怪的Bob雖然多人認識，卻少有代表作，今年何謂是憑着《美麗戰場》飾演「徐富貴」一角，令觀眾眼前一亮，原來這位形象搞笑、轉數快又喜歡搞gag的他，演技也可以有新突破。現在Bob身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，早已在娛樂圈佔一席位，但他成名經歷卻非一帆風順，曾拍片剖白：「我估計唔少人以為我過去咁多年的工作都係一帆風順、好好運、好好彩、好順利，但係我一生當中，無論係工作上、事業上、人際關係上，我都試過無數次有想放棄嘅情況。」

Bob認為自己的事業不如觀眾所想得順利。（YouTube/@Bobtivation 林盛斌）

Bob表示作為生意人，每天都要面對無數的挑戰、競爭及問題，而作為演藝人時，每天都要面對各式各樣的批評及攻擊，他因此萌生放棄念頭：「咁多年，我其實有無數咁多次都會諗『不如算啦，唔好搞啦，放棄啦，可能呢份工作真係唔適合我呢，可能呢個環境唔啱我，可能真係冇其他方法解決問題，呢一關真係過唔到』」幸好他不放棄堅持下去，才有明利雙收的一日。

幸好他不放棄堅持下去，才有明利雙收的一日。（林盛斌IG）

Bob除了經歷過事業低潮期，身體也出現過嚴重的毛病，2018年8月，他因身體不適入院接受治療，醫生檢查後稱情況危急，有三條血管阻塞，並花了五小時完成俗稱「通波仔」的血管再成形術。當時太太懷有孻仔，他坦言手術前有胡思亂想：「驚自己有事，細路冇人照顧，老婆一個搞唔掂。」幸好最後手術順利，他撐過最危險時期，使他更珍惜健康，以前每日吃即食麵的他，也不敢再如此放肆。

正所謂「成功的男人背後都有一個偉大的女人」，Bob與太太黃乙頤（Pearl）一直恩愛。（林盛斌IG）

正所謂「成功的男人背後都有一個偉大的女人」，Bob與太太黃乙頤（Pearl）一直恩愛，他出名是圈中愛妻號，結婚15年育有三女一子，幸福美滿，太太同子女好支持他，Bob試過被網民罵，大女林霏兒（霏霏）則替父出頭，撰千字文為爸爸護航，嗆網民無腦，未知真相就惡意攻擊。看得出霏霏非常生氣，不容許別人詆毁爸爸，大聲表示：「爸爸永遠是best of the best。」