劉鑾雄暗指呂麗君「唔係人」　大女劉秀盈懶理父母爭執曬練舞照

劉鑾雄（大劉）日前舉行記者會，不但有問必答，更澄清過往種種傳聞，金句頻出，掀起全城熱話！大劉在記者會上被問到「呂小姐係咪一個有機心嘅人」時，他就以《畫皮》來形容對方：「我諗你喺呢方面形容得太膚淺啦！咁膚淺嘅意思，機心就太膚淺，咁你慢慢搵啲識中文嘅研究吓啦。又咁講嘅，佢有方面係好叻，但搵唔到食嘅呢啲人，就噏得就噏。Apply唔到某啲人嘅出身，即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過《畫皮》咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛，你明唔明我意思呀？真係呀，你明唔明我講咩呀？」



大劉在記者會上被問到「呂小姐係咪一個有機心嘅人」時，他就以《畫皮》來形容對方。（資料圖片）

劉秀盈（Zoe）心情似乎未有受到影響。（IG截圖）

雖然大劉同呂麗君雙方鬧得不愉快，但兩人的大女劉秀盈（Zoe）似乎未有受影響，她在社交平台曬出練芭蕾舞的照片，一身白色練舞服的她捉實欄杆，擺出各種動作，姿勢相當優美，不少網民都留言大讚她體態極佳，氣質出眾！大劉日前在記者上亦有提及與一對仔女的關係：「8年前呢，8年前發生啲嘢我唔方便講，就都見得好密嘅。但8年前發生一件嘢呢，就牽涉到錢，我又唔講得，但牽涉到錢，只能簡單講，因為錢，露出佢嘅九尾狐呀，我早幾日睇咗《畫皮1》、《畫皮2》，九尾狐現真身，所以我哋就用好多法律方法解決所有嘢，自從嗰件事之後呢，佢就好少好少畀啲仔女我見嘅，喺8年前嘅某一件事之後。」

大劉同呂麗君雙方鬧得不愉快。（視覺中國）

早前Zoe參與香港芭蕾舞劇團演出時，大劉亦有送花及手寫卡片祝賀女兒。（IG@aspenlaumusic）

不過早前Zoe參與香港芭蕾舞劇團演出時，大劉亦有送花及手寫卡片祝賀女兒，可見他依然非常關心寶貝女。大劉亦承認近期與女兒「見多咗」：「但我見得多嚟我都要好小心保護自己，例如乜嘢呢？有一次我同阿女講，爸爸陪你行街呀，睇你有乜衫啱我陪你去睇吖，佢阿媽打嚟話『佢鍾意我陪埋佢去揀。』咁我話你出嚟我就唔制嘞，費事畀sales誤會以為我哋復合，咁結果唔肯出去啦。」雖然大劉對呂麗君似乎十分反感，但他就表示一定會好好照顧一對仔女：「我見好多女人、男人都唔少，乜人都有，anyway，所以我會好小心，繼續盡我嘅能力去照顧嗰兩個細路。」相信無論大劉與呂麗君關係如何，Zoe與細佬的生活都不會受到太大影響。