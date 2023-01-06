梁洛施素顏參加佛法講座　「恐龍哥」林偉亮出家13年慈眉善目

現年34歲的梁洛施（Isabella）自誕下三個囝囝之後減產，直至近年復出接拍了許鞍華執導的《第一爐香》及林超賢執導的《爆裂點》，過着深居簡出的生活，十分低調。信佛多年的Isabella，早前特別親手繪製了一幅地藏王菩薩畫像，並於一個美術展覽中展出，期間她還參加了佛法講座，相中所見，身穿居士袍的Isabella以素顏示人，打扮樸素仍難掩氣質，在影大合照時，她更跪在地上，一點明星架子都沒有。



身穿居士袍的Isabella以素顏示人，打扮樸素仍難掩氣質，在影大合照時，她更跪在地上，一點明星架子都沒有。（IG@isabella.leong）

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而在大合照中亦見到息影多年的林偉亮的身影，身穿僧袍的他剃了光頭，看起來慈眉善目，與當年做演員時的形象完全不同。曾擔任過游泳教練的林偉亮，當年與周海媚傳出緋聞，但兩人未能開花結果。而林偉亮最為人熟識的相信就是在《97古惑仔︰戰無不勝》中飾演屯門揸Fit人「恐龍哥」，雖然戲份不多，但仍令影迷留下深刻印象。

林偉亮在2009年決心出家，皈依佛門，法號為「衍偉」，現時為慈山寺的常駐法師。（影片截圖）

林偉亮在2009年決心出家，皈依佛門，法號為「衍偉」，現時為慈山寺的常駐法師。雖然林偉亮已在慈山寺修行多年，但仍與不少圈中人有聯繫，容祖兒、伍詠薇、袁詠儀、江美儀都曾到到寺廟拜訪他，跟他探討人生。經常開講座宣揚佛法的林偉亮，樣貌比起以往亦更祥和。