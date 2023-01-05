COLLAR一周年正式全面復工　推出專屬觀光巴士必成粉絲打卡熱點

COLLAR一周年正式全面復工。

COLLAR 成軍以來為香港娛樂圈帶來不少迴響，雖然中間因阿MO的演唱會意外而停工，但過去一年８位成員的成長及進步香港樂迷亦有目共睹，早前齊人出席叱咤頒獎禮，亦宣布正式回歸復工。

COLLAR新搞作。

今次為紀念 COLLAR 成軍一週年，以「The Bright Side」為主題，寓意「世界就算灰暗，也為你留下一扇窗，一線光能為你打開天空，帶來一線希望」，並推出「The Bright Side 號」觀光巴士，以答謝粉絲一路以來的支持，寄望與一眾樂迷向著光明未來進發。

「The Bright Side 號」觀光巴士於指定日子穿梭中環、金鐘、灣仔及尖沙 咀。

由 1 月 13 日起，「The Bright Side 號」觀光巴士於指定日子穿梭中環、金鐘、灣仔及尖沙咀，觀光巴士內設有 COLLAR 週年主題打卡位，更有 COLLAR 成員為你報站。「The BrightSide 號」觀光巴士設有一共 8 款全日票，可一日內無限次乘坐 COLLAR「The Bright Side號」行走的觀光巴士路線。同時推出多款周邊產品，包括兩款 COLLAR 一週年紀念繡章、COLLAR 成員親手提字「The Bright Side」一週年紀念膠帶及限量 500 套 Photocard Set，每款極具收藏價值，COLLAR 粉絲真係要密切留意啦！

COLLAR齊人復出。（資料圖片）