39歲餅碎區文詩生日Stephy同Gloria一齊慶祝　仍然Keep得超好

藝人鄧麗欣（Stephy）與昔日Cookies隊友都十分老友，間中亦會一同吃飯聚會，大曬姊妹情。而上月飛到台灣拍攝的Stephy亦已經回到香港，早前更出現機場送好友機。今日（5日）更與區文詩（Angela）一同慶祝生日，上載多張照片，可以見到照片中的前隊友Angela及陳素瑩（Gloria）兩位仍然keep得很好。

Angela同Stephy老友鬼鬼。（IG：@angela__au）

今日Stephy發文說好友Angela生日辦Party：「無論你多少年才大搞一次生日，每年我都必須陪你慶祝，年齡呢d數字嘅嘢由今年起就吳（唔）好提喇～」可以見到Stephy同Angela友誼之深，每年生日都要和對方過，之後Stephy更對Angela說：「但係要記住我們的友誼由當年我懷疑你無167cm高開始，到今天是一天一月一年的累積，再多也不怕！老土野平時好少講，下次就十年後再講啦～無論如何，要快樂啊。」生日Party照片中除了有餅碎Angela及Gloria外，官欣娜亦有出現Angela的生日Party，可以見到Angela及Gloria皮膚仍水嫩，一點都不像已經快要40歲。

Angela生日點少得Stephy。(ig@stboo)

點撃睇下Angela生日Party精彩照：