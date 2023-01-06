輕·功大結局劇透｜黎耀祥手機見神秘片段　竟藏龔慈恩驚人秘密？

《輕·功》第25集（大結局）劇透



《輕·功》上集講到，十一（黎耀祥飾）向家人坦白有關輕功的一切，真相令翊嵐（蔣祖曼飾）、翊風（朱敏瀚飾）和元植（鄭俊弘飾）大為驚喜。記招上的鬧劇令事情鬧大，十一決定演出籌款活動的高危環節。正當一切看似準備就緒，電視台突然公佈環節取消，原來有人在背後出手……所有事件完滿落幕，就連志威（韋家雄飾）都已經康復出院，大家準備大事慶祝一番。豈料大廈失火，十一和翊風被困，畫面彷彿回到當日片場大火一樣，十一鼓起勇氣，攜着翊風奮勇一跳……

呢一跳真係有型。（劇集截圖）

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《輕·功》大結局講到，看到洪家被火災波及，十一難掩傷感。一眾老友亦因災情而四分五裂，十一對災後生活並不習慣，不時想起昔日的快樂時光。十一回家執拾，發現一個放滿舊手機的盒子，他重新充電後重溫手機內容，看到一條奇怪的片段，裡面有一個秘境令他感興趣，希望可以去當地尋找一些繆妙（龔慈恩飾）的足跡。豔如（朱晨麗飾）一直對翊風的兒子照顧有加，翊風思索應否給她一個名分。翊嵐偶遇Duncan，驚悉他今次回港是為了結婚，餘情未了的翊嵐隨即陷入崩潰……

兩條感情線要埋單。（劇集截圖）

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