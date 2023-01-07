有種好男人｜李佳芯係收視保證　數據證近5年主演僅一套低過20點

李佳芯和馬德鐘主演的無綫（TVB）劇集《有種好男人》首周收視（跨平台直播最高收視率）有22.6點，上年同一時期《異搜店》、《愛上我的衰神》兩套劇集的收視成績（直播平均收視）分別為21.6點、16.8點。以今年整體收視作準，被安排在頒獎典禮前夕的「炮灰檔」播出，《有種好男人》的收視（跨平台直播最高收視率）也能有22.6點，雖不算最好，但已屬全年劇集頭5位。



《雙生陌生人》中馬德鐘要在幾位女角間周旋。

2022年馬德鐘（馬神）一共有《雙生陌生人》和《有種好男人》兩套劇播出，雖然兩套均由他飾演男主角，不過此「人」不同彼「人」，於5月2日首播的《雙生陌生人》首周收視只有13.5點，全劇平均亦只有13.5點，打破去年《刑偵日記》的13.77點最低收視紀錄，創下了無綫電視54年來最低收視，更被網民戲稱為「收視毒藥」。反之，《有種好男人》則形勢大好，首周跨平台直播最高收視就有22.6點。要注意的是，TVB公布的數據之中，平均收視與跨平台直播最高收視的統計方法有差異，但粗略估計的話，《有種好男人》的成績依然「贏到開晒巷」。

但是，馬神亦不盡然是「收視毒藥」，以近幾年劇集收視數據分析，由馬德鐘演出的劇集成績也相當不錯，例如2018年的《跳躍生命線》全劇平均收視就有29點，2021年，與歐陽震華、萬綺雯、陳瀅合作的《伙記辦大事》平均收視也有23.7點，最高收視26.8點，2021年與唐詩詠、鮑起靜合作的《我家無難事》全劇平均直播收視亦有20.88點。平心而論，馬德鐘就只是「衰咗一次」罷了。

Ali僅於《跳躍生命線》出現一集，首集總收視27.1點。（《跳躍生命線》劇照）

《跳躍生命線》收視成績十分不錯。（《跳躍生命線》劇照）

近5年李佳芯（Ali）共參演了8套劇集，2018年的《波士早晨》、《BB來了》、《跳躍生命線》的全劇平均收視分別有24點、28點、29點。Ali僅於《跳躍生命線》出現一集，首集總收視27.1點。2019年的《白色強人》平均收視則有29點，《殺手》的收視率也有30.1點。2021年的《愛美麗狂想曲》平均收視有23.8點，最高收視有26點，同年的《智能愛人》直播收視也有17.4點，七天跨平台全劇平均收視20.3點。

《愛美麗狂想曲》平均收視有23.8點。（《愛美麗狂想曲》劇照）

要說李佳芯拯救了馬德鐘，令他甩去「收視毒藥」之名嗎？也算是合理，因為《雙生陌生人》的收視反映了事實，而與李佳芯合作的《有》則算是逆市向上，也有不少觀眾直言睇《有》是因為李佳芯做主角。

《有種好男人》首周收視不俗。（劇照）