無綫播內地劇《飛狐外傳》接棒《輕‧功》　主角欠人氣內容大改動

無綫在劇集《輕．功》播畢之後，由內地劇《飛狐外傳》接替檔期，翻拍金庸作品早已不是新鮮事，而《雪山飛狐》系列演出胡斐一角，先後有呂良偉及陳錦鴻版本，新作換上了秦俊傑，而內地小花梁潔及邢菲，分別飾演袁紫衣及程靈素，對本地觀眾可能比較陌生，該劇豆瓣評分只得6.7分的合格階段，在無綫播出頗有炮灰的味道。

秦俊傑同時演出胡一刀。（劇照）

由黎耀祥孭飛的劇集《輕．功》，收視低迷平均只得17、8，之後緊接推出內地劇《飛狐外傳》，金庸迷相信不會陌生，但幾位男女主角卻不是人人認識，男主角秦俊傑，最為人熟悉的作品是電影《滿城盡帶黃金甲》，演出三皇子元成，在《飛》劇中則一人分飾兩角，分別演出胡一刀及胡斐，造型氣質迥異，對比起呂良偉版本，他無疑更加俊朗，卻欠缺了豪俠霸氣，跟原著角色有點出入，加上本地觀眾對他有點陌生，未必可以立刻掀起煲劇熱潮。

秦俊傑和邢菲香港觀眾未必認識。（劇照）

邢菲飾演程靈素。（劇照）

劇中兩位主要女角，分別是梁潔飾演的袁紫衣，及邢菲演出的程靈素，梁潔在2017年演出過古裝愛情網絡劇《雙世寵妃》，而邢菲演出過《致我們暖暖的小時光》及《我的小確幸》，也是屬於青春偶像劇，顏值和演技也值得一讚。投資方也明白年青演員號召力不夠，所以劇中有多位老戲骨加持，包括呂良偉演出馬行空、翁虹飾演福康安母親、何潤東飾演田歸農，還有在《倚天屠龍記》演出楊逍的林雨申，今次在劇中飾演苗人鳳，比起男女主角更加搶戲，增加了不少可觀性。