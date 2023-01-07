大劉劉鑾雄回應購入呂麗君物業　「不忍被人輸掉本是子女的財產」

香港著名富豪「大劉」劉鑾雄昨晚（6日）被爆出以首置方式購入前女友呂麗君（現名呂姵霖）位於灣仔壹環頂層特色單位。據田土廳最新資料，單位交易作價為以4,000萬元，較單位估價低近16%。對此，「大劉」劉鑾雄有以下回應：

大劉早前在記者會上被問到「呂小姐係咪一個有機心嘅人」時，他就以《畫皮》來形容對方。（資料圖片）

1. 有關是次購買壹環特式單位，並以我個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，我最後決定以私人名義購買該物業。假若日後我再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比。

2. 該物業不是我購入作自用，而是租回予呂女士，而我本人不會代呂女士交代怎樣處理出售物業後取得的資金。

3.有傳聞指呂女士因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，我本人不願置評。本人只能說已完成了一些純商業交易。

財經小知識：若沒有人協助渡過爆倉的難關，負債人或會被銀行追收貸款，若未能清還債務，其名下物業或會淪為銀主盤，後果不堪切想。

4. 回看當時我最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂女士以信托形式代子女持有於壽臣山及雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。此方法可防止呂女士將該等物業抵押予銀行，撇除日後物業被人追收貸款，甚至成為銀主盤的風險，又可避免物業被偷偷賣出。我的出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。

大劉同呂麗君雙方鬧得不愉快。（視覺中國）

呂麗君賬面料蝕逾800萬元。