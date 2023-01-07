安德尊聲大大被封家無寧日　波姐讚有孝心：父親節寄英鎊畀達華叔

「大王」安德尊最近接受「波姐」馮素波的商台節目《樂齡王國》訪問，二人是相交多年的老友，去年再在無綫（TVB）劇集《痞子殿下》中合作，向來口若懸河的安德尊被波姐大爆於片場有「家無寧日」的稱號！



原來開拍時，大王常在深夜時分開工，一到場地就跟同事們聊個不停，令晚上要養神的波姐說：「在安德尊的聲浪下，根本無法入睡。」甚至有一次通宵拍攝至清晨五時結束，安德尊仍没停過說話。不過，波姐並沒有要求安德尊減低聲量，她表示：「大聲說話是他的本色，改掉就唔係安德尊啦！」

波姐爆安德尊在片場有「家無寧日」稱號。（TVB YouTube影片截圖）

安德尊雖然經常聲大大高談闊論，但也有細心溫柔的一面，會悉心照顧和關心身邊的同事，對前輩更是關懷備至。波姐說：「達華叔（曹達華）在生前就親口讚安德尊真係無得頂，比親生仔女更好，父親節佢唔係寄港紙畀達華叔買嘢食，係寄英鎊！」安德尊的反差個性，令他在同事間備受愛戴。

安德尊係曹遠華嘅契仔。（網上圖片）

身為著名主持的安德尊是個大忙人，他拍攝《痞子殿下》時，白天兼顧主持，唯有擠出晚上的時間拍劇。波姐指有一幕戲安德尊要揹著她，儘管有多累，他仍保持專業不露一絲倦意地完成拍攝。因此「家無寧日」這個稱號對於安德尊來說有雙重意義；除了指他的聲浪令周邊的人無法休息外，其實也暗示他日夜忙個不停，没有很多在家休養生息的機會。但安德尊熱愛工作，表示上班帶來的快樂才是人生最大動力。

安德尊和波姐在《痞子殿下》中飾演母子。（TVB YouTube影片截圖）

安德尊指喜歡用工餘時間做義工，而且經常會在義工場合遇上同樣樂善好施的波姐。無論是為長者唱歌，還是與他們談天，安德尊依舊會講個不停。波姐表示有觀察安德尊跟長者玩遊戲，她笑說：「啲長者吓吓都聽晒佢話㗎。佢咁鬼嘈，得佢講嘢㗎咋，我哋仲有咩講，畀咩意見啫！」

安德尊與無數長輩合作過，但令他啟發最多始終是波姐。他說：「因為工作上經常見，我和波姐有非常緊密的關係同無比的默契。空閒時，我喜歡聽波姐分享工作經驗及人生道理，她分享的娛樂圈人與事，有趣而精彩，令我笑爆肚。」二人開工時，會「你一句我一句」、互相「駁嘴」，保持着歡樂和諧的氣氛，因此，安德尊時時在工作外亦會跟波姐見面、保持聯絡，關係情如親人。