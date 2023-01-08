周柏豪相隔兩年出新歌疑約滿離開星夢　集中火力強攻內地市場掘金

周柏豪（Pakho）在去年初離港赴內地發展，先後參與了多個綜藝節目，包括《聲生不息》、《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》等，工作不斷，不過在音樂方面，Pakho上一首推出的歌曲已經是在2021年劇集《把關者們》的主題曲《過關》，不少歌迷都期待他再出新歌。日前Pakho終於宣布推出全新廣東歌《小船大海》及國語歌《敬老爸》，他在IG曬出同爸爸當年今日的對比照，並留言︰「推出新歌了！《小船大海》、《敬老爸》，歌曲同日各大平台上架，感謝支持。」



周柏豪（Pakho）日前終於宣布推出全新廣東歌《小船大海》及國語歌《敬老爸》。（IG@punkhippie）

Pakho在2017年加盟星夢娛樂（現改名為TVB Music Group，簡稱TMG）做「一哥」。（視覺中國）

大批歌迷紛紛留言表示支持，但由於Pakho只Tag了經理人公司「Starzpeople」、「StarzTrack」、「種星堂」，未有Tag「星夢」、「tvbmusicgroup」等，因而有網民猜測他已經離開星夢，雖然Pakho未有回覆評論，但其實一切都有跡可循。在2017年由華納唱片轉投星夢娛樂（現改名為TVB Music Group，簡稱TMG）的Pakho，一加入已被封為「星夢一哥」，更參與了不少TVB劇集演出，包括《使徒行者2》、《再創世紀》、《多功能老婆》、《旁觀者》等，備受力捧。不過自2021年何麗全接替何哲圖出任星夢娛樂行政總裁一職後，一度有傳Pakho「失寵」，但何麗全在接受訪問時就大派定心丸，更指會將Pakho推向音樂更高層次。

被封為「星夢一哥」的Pakho參與了不少TVB劇集演出，當中他在《多功能老婆》中飾演的暖男Oppa大受歡迎！（劇照）

TVB Music Group的各大官方平台包括YouTube Channel、Facebook、Instagram的歌手名單中都已經沒有Pakho的名字。（YouTube截圖）

不過TVB Music Group的各大官方平台包括YouTube Channel、Facebook、Instagram的歌手名單中都已經沒有Pakho的名字，似乎亦意味着Pakho已經完約離巢。事實上Pakho近兩年集中火力在內地發展，包括參演為慶祝香港回歸25周年定製的重點劇《獅子山下的故事》，去年更憑內地綜藝節目《披荊斬棘2》而人氣急升，帶挈他亮相更多節目，包括《大灣仔的夜2》、《飛馳吧少年》、《甜蜜的任務》等等，早前他在湖南衛視跨年晚會上與楊千嬅合唱，近日更有份參加廣東衛視春晚錄製，與炎明熹（Gigi）合唱《紫荊花盛開》，看來Pakho今後將會主攻內地市場！

Pakho有份參加廣東衛視春晚錄製，與炎明熹（Gigi）合唱《紫荊花盛開》。（微博@廣東衛視）