楊明談獄中生活眼濕濕　失去自由好難捱：對住四塊牆冇嘢抒發

無綫藝人楊明去年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，今日（7日）提早出獄，他隨即返到將軍澳電視城，並接受《東張西望》及娛樂新聞台訪問。《東張》專訪於今晚播出，楊明在節目中憶述17日的鐵窗生涯，期間更講到眼紅紅、索晒鼻，但就未有交待為何要由荔枝角收押所轉到高度設防的赤柱監獄。



楊明今日（7日）提早出獄。（資料圖片）

楊明說：「喺裏面時間好規律，喺裏面失去咗自由，自己都好靜、好靜諗咗好多嘢，同反省咗好多之前自己所做嘅嘢，咁，都希望今日出到嚟係一個重新開始。」有報道指楊明曾聲稱擔心人身安全，怕有人對自己不利而要求保護，所以轉到赤柱服刑，對此，楊明就避談：「希望大家知道我所犯咗嘅錯，唔好再去揣測任何入面嘅經過，畀啲空間我啦！我唔希望畀公司，令到公司失望，同白費佢一路畀我機會。」

楊明出獄第一件事返到將軍澳電視城，並接受《東張西望》專訪。（電視截圖）

一提起公司，楊明即眼紅紅好想喊，鏡頭不斷影住楊明大頭，他續說：「最唔開心，係一啲不斷畀機會同支持我嘅人，一路對我好好嘅屋企人，我….好對唔住佢哋，其實呢個內疚感係喺裏面最辛苦嘅，無人同你傾訴，對住四塊牆，無嘢可以抒發，自己深深感到內疚、自責，呢樣嘢係最辛苦。」

楊明一提公司就雙眼通紅。（電視截圖）

主持人問他未來想怎樣彌補？他說：「我承諾咗大家，我絕對唔會畀呢件事再發生，同我會做更多嘢去幫助社會，繼續畀正能量呢個社會。」

楊明透露在監獄內的職員和醫生都好鼓勵他，他說：「入面啲職員、醫生每日都畀好多正能量我，叫我加油，所以我出番嚟都會盡我所能回饋返畀呢個社會。（喺裏面喊咗多次？）其實….都喊咗幾次，最開頭嗰幾日係比較孤單，同一直被內疚感同一啲唔開心嘅嘢影響到內心。喺入面，喺好難過嘅，所以千祈唔好做錯事。」

楊明話感激裏面職員同醫生鼓勵。（陳順禎攝）

他承認受到很大教訓，最慚愧是令父母擔心：「佢哋擔心我會驚，反而要兩個老人家擔心同鼓勵我。」楊明一直搖頭嘆氣，被問想返家做甚麼？他說：「其實我最想做係去探Daddy、媽咪，無奈佢哋剛中咗（新冠肺炎）去竹篙灣，遲少少等佢地出嚟再探佢哋。同埋食碗麵，因入面無麵食。」此時，終破涕為笑。