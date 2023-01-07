MIRROR演唱會｜阿Mo積極復康治療　So Ching復出望與男友互相支持

在去年7月底MIRROR紅館演唱會中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其牧師父親李盛林今晚（7日）發出第24封代禱信，當中提及阿Mo的家姐已經回港探望及陪伴他，如今阿Mo與父母及家姐、哥哥一家圑聚，是近年難得的機會，所以拍下了不少家庭照留念。阿Mo爸爸透露兒子每天仍然努力配合復康治療，但體力消耗也很大，希望相關神經和肌肉都可在治療中被強化和復甦。此外，阿Mo最近重新出現褥瘡，Mo爸希望他的皮膚能迅速復原。



阿Mo爸爸透露兒子每天仍然努力配合復康治療。（IG圖片）

而早前與一眾COLLAR成員出席《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的So Ching，宣布全面復出，Mo爸亦表示支持：「請為蘇晴的復出，在時間和身心靈的調整和適應上，能與啟言繼續配合，彼此有美好的交流，支持和鼓勵。」當晚So Ching在後台接受訪問時直言非常興奮同開心：「因為都係隔咗半年先同7位成員喺台上表演，好開心有呢個獎，亦多謝fans。（男朋友都支持你復工？）我同佢一直都有共識，佢好支持我每一個決定，佢好開心見到我活躍返，因為呢樣嘢對佢嚟講係治療同康復路上好大嘅動力，所以我都相信佢係會好嘅，希望大家可以為佢多多祈禱。因為各方面都增加溝通，情況愈來愈偏向穩定，所以我哋都覺得我要有返自己嘅工作，唔想辜負我嘅成員、fans，所以都會想今日出嚟同大家見面。」

So Ching表示男友好支持她。（陳順禎 攝）