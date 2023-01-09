余子明混血孫女挑戰大姨婆唱國語歌　78歲馮素波獲讚音準勁過AL

現年78歲的馮素波（波姐）在去年12月開始玩IG，不足一個月已吸納2萬粉絲。波姐好積極，幾乎每日一Post不斷更新，除了有波姐年輕時靚相、與不同藝人做訪問的工作日常之外，還分享了不少家庭生活點滴。



馮素波年輕時都好靚女呀！（IG@borjer_alice）

日前波姐分享「嫲嫲日常」，她與「孫女」清唱鄧麗君的經典名曲《月亮代表我的心》，溫情洋溢！波姐留言：「得閒唱唱歌，人生好快樂。各位週末愉快#馮素波#波姐日常」。片中所見，波姐的「孫女」五官深邃、樣貌標緻，帶點混血兒血統，獲網民激讚：「美麗小孫女」、「孫女好靚，波姐唱歌好好聽」；另一焦點是波姐的歌聲，聲底雄厚大玩震音，獲網民激讚唱歌好聽：「音準比Anson Lo 準❤️」。

有網民讚波姐音準比Anson Lo更準。（IG@borjer_alice）

余子明育有兩子一女。（ig@yuchiming1944）

馮素波在接受《香港01》訪問時，透露「孫女」原來是妹夫余子明的孫女，她說：「小女孩係余子明的孫女，她的父親是英國人，是她的母親教她唱歌的，我是『大姨婆』。」她透露「小孫女」廣東話麻麻，但好鍾意聽歌：「今年未有六歲，她很鍾意唱歌，她又知道大姨婆識得唱歌，所以，每次見到她就挑戰我⋯⋯」

余子明的女兒（中）嫁給一名英國人，並誕下超萌混血女兒。（網上圖片）

波姐與時代並進，去年底開始玩IG，早前又扮Anson Lo拍廣告，被讚好玩得。她解釋：「我係處於『樂齡』世紀，能夠行動方便，思維清晰，就要更加努力，與年齡競賽，遇到不懂怎樣玩時，也抱不恥之心，向年輕人下問。每日學些少，便會聚沙成塔。」余子明在去年11月因病離世，但波姐與妹妹馮素雲及妹夫余子明一家相處融洽，經常見面相聚。

馮素波的爸爸著名導演兼演員馮峰。（資料圖片）