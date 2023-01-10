鄭則仕點評讚吳偉豪三大優點　《回歸》演戲不作狀：佢相當唔錯

《萬千星輝頒獎典禮2022》有不少演藝巨星撐場，兩屆影帝，曾出演超百套劇集、電影的鄭則仕也有出席。他接受《香港01》訪問時，除更新自己的近況外，更點名讚吳偉豪。他直言由《愛回家之開心速遞》一直睇到他出演《回歸》做I.T. CEO，轉變大之餘也入型入格。



鄭則仕（Kent哥）出席《萬千星輝頒獎典禮2022》。（資料圖片）

鄭則仕（Kent哥）接受《香港01》訪問時表示，近來由於疫情影響所以生活較為休閒，閒時喜愛下煮。他說：「近排忙就忙煮飯啦，不過忙咗幾年架啦。11月幾啱啱喺深圳拍完戲返嚟，返到呢個時間就休息，而家冇嘢好做，咪就係日日買餸煮飯。去到街市見到咩就買咩，譬如呢排啲馬友靚咪買馬友，烏頭靚就買烏頭。呢兩年真係重拾返好多嘢，其實以前都有煮，不過30幾年冇煮啦。」

鄭則仕（Kent哥）出席《萬千星輝頒獎典禮2022》。（資料圖片）

Kent哥身為兩屆「影帝」，最近有沒有留意新演員？他說：「早幾日講起一個唔錯嘅，朱凌凌，原來佢今晚攞獎喎。早兩晚先話佢喺《回歸》入面做得相當唔錯，佢喺《愛回家》跳出去。叫吳偉豪係咪？佢跳出去之後掌控得幾好。年青人畀心機穩守自己，循序漸進，我覺得佢應該可以成大器。」

鄭則仕（Kent哥）講得出「朱凌凌」個名。（截圖）

鄭則仕（Kent哥）表示吳偉豪在《回歸》的演技相當不錯。（劇照）

哪一方面吸引Kent哥注意？Kent哥回答：「整體個味道，做慣《愛回家》突然間跳出去做一個series drama係好大改動，喺《回歸》入面做郭晉安個仔呀嘛，做一個I.T.強人掌控得幾好，好淡定，有嗰個味道。唔係作狀個樣，而係談吐同埋掌控情感方法。佢係近期，或者今年，我自己覺得佢相當唔錯。點知原來佢今晚得獎，我好開心啦，哈哈，所以證明我係有留意呢啲演員。」

鄭則仕（Kent哥）在影視界十分有地位。（網上圖片）

記者向吳偉豪轉達有關Kent哥讚賞他的說話，他接受《香港01》訪問時，他說：「我非常之開心，由Kent哥講出嚟呢句說話。因為佢係一個好重量級前輩，估唔到佢都有留意我嘅作品。我好開心對佢我有信心，覺得我做得好，同埋其實都係劇本寫得好，導演導得好，監製又導得好，所以先有咁樣成果。我聽過好多幕後同事講，最欣賞邊一位演員，就係Kent哥，好多人都講咗個例子，唔知邊套劇集佢喺浴缸入面喊，喊到成個片場嘅人都俾佢感染，都喺度喊，我就知道呢位前輩唔簡單。」

吳偉豪瘋得「飛躍男演員」獎。（截圖）

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