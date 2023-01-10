鄭佩佩77歲生日三女原子鏸曬近照　有得湊孫勁精神瘦返晒愈老愈靚

著名武打巨星鄭佩佩參演過不少經典電影，包括《大醉俠》、《金燕子》、《臥虎藏龍》等，武功和演技都甚佳，深獲觀眾喜愛，更獲稱為「一代女俠」。不過自2020年真人版電影《花木蘭》演出後，鄭佩佩逐漸淡出幕前，一直在美國過半退休生活。據悉，鄭佩佩早年拍武打電影頻繁受傷，年紀大後身體狀況大不如前，2021年女兒原子鏸帶埋囝囝飛往美國探望婆婆，當時鄭佩佩臉部有些浮腫，健康情況令人憂慮。

祖孫三代同框。（IG@mashasha）

日前是鄭佩佩的77歲生日，原子鏸於Instagram出Post慶祝媽媽生日快樂，更稱讚鄭佩佩是「最好的媽媽」，並感謝她多年來的鼓勵、啟發，以及無條件的愛和支持。原子鏸貼出與媽媽的近照，鄭佩佩的臉部比去年消減不少，顯得更為健康，笑顏逐開的她看來生活非常不錯！

鄭佩佩77歲生日，三女原子鏸於社交網曬合照祝福媽媽生日快樂。（IG@mashasha）

另外，原子鏸又貼出兩張童年照，年輕時的鄭佩佩留有一把濃密柔順的黑髮，長髮及腰，仙氣逼人！鄭佩佩穿上露肩連身藍色長裙，文青又有氣質；另一張相中，鄭佩佩與女兒半臥在床上，近看鄭佩佩五官更是精緻，皮膚狀態十分好，更隱約見到鄭佩佩纖腰。

原子鏸一家三口去年悄悄離港移民美國。（IG：@mashasha）

鄭佩佩育有三女一子，原子鏸是三女，經常上載與媽媽的相處點滴，母女關係融洽。2019年原子鏸嫁給摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi，前年2月誕下兒子Matys El Ajimi，兒子就快2歲大，去年她透露已舉家移民美國，疑似為照顧母親而遷居，她更發文道：「香港是我大半輩子的家，我將永遠在我心中佔有一席之地，這座世界上最好的城市之一。」

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