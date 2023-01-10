吳業坤日本妻超貼地生活曝光　暢遊地鐵各站打卡隨時叻過地道港人

現年32歲的吳業坤 (坤哥) 於去年5月7日深夜突然於社交網站宣布他已經結婚了，投下震撼彈，當時他並沒有透露老婆身份，但坤嫂就火速被網民起底，是現年27歲的日本女演員濱口愛子 ( Aiko Hamaguchi )。坤哥婚後帶同老婆由日本返港生活，坤嫂亦有於社交網分享她在港的生活日常。她的IG主力用日文發文留言，而她的Facebook則多用中文出Post，甚至會有白話留言，看來她為了適應和融入香港生活，有努力積極學習廣東話，且學得相當不錯。

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昨日，坤嫂愛子就於FB post了一張集合了多個港鐵站內牆上標示站名的照片，並留言寫道：「My collection🦥🚃 (我的收藏)」，相中明顯是她來香港後所到過的港鐵站。看來坤嫂平日出行愛搭港鐵代步，不時出外遊玩，足跡已遍佈港九新界，似乎十分享受在香港的生活。網民都紛紛留言大讚她夠貼地又好叻女，懂得搭港鐵四圍去：「利害啊！地鐵遊香港九龍新界」、「看得出你很努力在學習和適應新的生活，加油呀」、「你好叻， 肯定叻過你老公。」

坤嫂收集了多個港鐵站打卡相。(浜口愛子fb)

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