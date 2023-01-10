GD@BIGBANG再爆新戀情　疑與20歲三星集團外孫女拍拖睇演唱會？

韓國男團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）去年5月傳與BLACKPINK成員Jennie分手之後，感情世界再次成為外界焦點，10月時因與IVE成員張員瑛疑似穿情侶裝出席巴黎時裝周而傳出緋聞，不過後來傳媒證實兩人所穿的都是品牌未公開的服飾，緋聞亦只是一場烏龍。今日（10日）GD再爆出新緋聞，對象並非圈中人，竟然是財閥三星集團的外孫女文瑞潤？



GD再爆新戀情。（IG：@xxxibgdrgn）

緋聞對象是三星集團的外孫女文瑞潤。（網上圖片）

據韓國傳媒報道，文瑞潤日前在Instagram上傳一張看MNET街舞競演節目《Street Man Fighter》演唱會的照片，坐她身旁的男子手上有一個笑哈哈的紋身，由於紋身的大小和位置都與GD手上的紋身非常相似，再加上演唱會當日（8/1）亦有不少粉絲表示曾經目擊他出現在現場，因此令外界認為與文瑞潤一起看演唱會的就是GD，兩人的緋聞亦因此甚囂塵上。爆出緋聞之後，GD所屬經紀公司YG娛樂卻曖昧回應，表示：「無可奉告」。

文瑞潤日前在Instagram上傳一張看MNET街舞競演節目《Street Man Fighter》演唱會的照片，坐她身旁的男子手上有一個笑哈哈的紋身。（網上圖片）

網民認為該男子紋身的大小和位置都與GD手上的紋身非常相似。（IG：@xxxibgdrgn）

非常相似。（IG：@xxxibgdrgn）

再加上演唱會當日（8/1）亦有不少粉絲表示曾經目擊GD出現在現場。（Twitter圖片）

文瑞潤於2002年出生，現年20歲的她是南韓三星集團（SAMSUNG）家的小孫女，其母是三星創辦人李秉喆細女兼「新世界百貨」繼承人李明熙的女兒鄭有慶。

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