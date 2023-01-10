江美儀獲封視后前夫吳君祥公開祝賀　離婚6年保持友好：實至名歸

江美儀日前憑TVB劇集《下流上車族》中「雯慧」一角揮低老戲骨鮑起靜、陳煒等對手，在《萬千星輝頒獎典禮2022》上一舉奪得「最佳女主角」，一圓視后夢，可喜可賀！而江美儀前夫吳君祥亦有在微博發文祝賀：「當妳拿不到最受歡迎（電視）女角色之後，我就猜到你會拿（最佳）女主角，實至名歸！Congratulations，好好enjoy得獎的時刻。」



江美儀在《萬千星輝頒獎典禮2022》上一舉奪得「最佳女主角」！（資料圖片）

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吳君祥在微博發文祝賀前妻江美儀。（微博截圖）

江美儀與吳君祥相識多年，2006年在美國西雅圖註冊結婚，但當時兩人並沒有公布婚訊，直至2018年江美儀寫下分手感言，宣布同吳君祥結束11年情，事後卻被爆是離婚，令這個原本只屬於兩人之間的秘密被公開，江美儀曾在接受《香港01》訪問時直言很無奈：「做呢一行，好似生活喺X光機下，冇秘密。我哋嗰時就決定唔話畀人聽我哋結婚，就係一個小秘密，得我哋兩個知。諗住外國註冊冇死，我明明剔咗Confidential（保密），話唔可以俾人查到我結咗婚，呀咁都查到，激死！」

江美儀與吳君祥拍拖幾個月即閃婚。（視覺中國）

兩人當初拍拖未夠一年就結婚，最後離婚收場，但江美儀就自言不是一時衝動，但去到後期兩人步伐不一致，加上聚少離多，雙方決定和平分手：「我哋冇事發生，唔係有第三者，佢好了解我、包容我，只不過我哋嘅感情已經昇華到親人，冇咗Passion，做朋友好舒服，冇得頂！」雖然江美儀同吳君祥已經離婚6年，但江美儀與前夫的家人一直保持良好關係，去年陳可辛60歲生日Party，江美儀亦有出席，與前奶奶、大姑奶吳君如一起影合照，相處融洽！