章小蕙自爆40幾歲已更年期　夜間冒汗記憶力衰退：天呐我當時瘋了

現年59歲的章小蕙（Teresa）淡出娛樂圈多年，近年轉戰內地做KOL，更不時拍片分享護膚及保養心得，成功吸引大批粉絲關注。雖然即將「登六」，但章小蕙一頭黑髮依然濃密，髮量驚人，皮膚更是白滑緊緻，超Fit狀態令人羡慕，不過早前她就自爆早在40幾歲時已經更年期！



章小蕙自爆早在40幾歲時已經更年期。（影片截圖）

章小蕙分享了自己的親身經歷，列出四大更年期跡象。（影片截圖）

章小蕙認為大眾對更年期仍然很忌諱，拒絕積極面對，不少女性到了50歲左右頭髮就變得稀少，但原來更年期並沒有固定時間，她引述醫生指很多女性會提早更年期，甚至可以提早到39歲。章小蕙更分享了自己的親身經歷，列出四大更年期跡象：「晚上睡覺的時候我會冒汗，她們說冒汗就是一個跡象，天呐我當時瘋了，簡直嚇死了。我記得我40多歲開始不斷的感冒，手腳冰冷，我的身體好像斷開兩節，就像上面我是一個熱人，下面我是一個冰冷的人。」她又透露當時自己記憶力減退，反應變慢，猶如「腦霧」，而情緒不穩定也是更年期跡象之一。

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章小蕙指所有女性都會面臨更年期的問題，所以不需要焦慮。（影片截圖）

章小蕙指所有女性都會面臨更年期的問題，所以不需要焦慮，而她亦分享了自己的三大心得：「在意自己生理上的變化，我覺得只要你在意就會愛美，你愛美就會變美；年紀增長是一個人的必經之路，你就把它當做一個平常心，千萬不要去急，每一個人有自己的步伐，你就隨着自己的步伐去做每一個事情，要是急你的身體免疫能力就會下降。」章小蕙認為應堅定自我追求，不斷提升內心能量：「只有一股精神才能讓你過得好，變得美，最重要是開開心心，每一天都開開心心。」不少網民都留言表示非常同意她的講法，獲益良多！