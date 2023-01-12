李家聲移居大馬檳城4年與許紹雄相聚　住逾千呎海景大屋生活寫意

許紹雄（Benz雄）近日與姜皓文、黃浩然、高海寧等在馬來西亞檳城拍攝電影《銷戰》，日前他更趁着拍攝空檔，相約早已移居到當地的李家聲聚會，李家聲在微博Post出合照，並寫道：「在檳城和他見面！（歡喜哥）」相中所見，身穿白色Polo衫的Benz雄搭住李家聲膊頭影相，而一身休閒打扮的李家聲就對着鏡頭大舉V字手勢，兩人難得相聚，心情大靚！



許紹雄（Benz雄）近日與姜皓文、黃浩然、高海寧等在馬來西亞檳城拍攝電影《銷戰》。（IG@sammkoling）

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Benz雄相約早已移居到當地的李家聲聚會。（微博@李家聲）

現年55歲的李家聲過往曾演過無數經典角色，包括《屯門色魔》中的藍國偉、《封神榜》中的雷震子、《女王辦公室》中的秦博士等等，不過他在2018年約滿TVB後離巢，同年10月與太太一起移居到檳城峇都丁宜生活，並以約150萬港元於當地置業，買入一個1,100呎的海景單位。李家聲曾在接受訪問時透露之所以選擇移居大馬檳城，源於2018年的一次意外，當時他意外受傷，導致斷腳筋及大動脈破裂，要辭演TVB劇《大帥哥》，之後他與太太到馬來西亞檳城旅行散心，首次踏足檳城已經即刻愛上這個地方，所以約滿TVB後他就沒再續約，並參加了馬來西亞第二家園計劃。

李家聲在2019年劇集《金宵大廈》中飾演的狗強亦十分出位。（影片截圖）

重溫過往演出：

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李家聲指當地民風純樸，感覺像舊時的香港，而且當地人都喜歡睇TVB劇集，不少觀眾都認得出他，很容易認識新朋友，加上很多人都講得一口流利廣東話，令他倍感親切。李家聲更指當地生活指數低，同老婆一個月都花不到1萬港元，生活悠哉遊哉，而李家聲移居檳城後非常低調，極少更新社交平台，享受簡樸的退休生活。

李家聲移居檳城後非常低調，極少更新社交平台，享受簡樸的退休生活。（微博@李家聲）