柯震東與峮峮傳緋聞即發生意外　網民將小鬼去世拉埋講：係咪剋夫

柯震東早前被爆與女星峮峮街頭夜遊，疑似戀受中。豈料剛傳出喜訊，柯震東就發生傷臉部破相的意外，面部縫了30幾針，事件引發大眾關注。有網民在連登討論區留言，竟將矛頭直指緋聞女友峮峮，直呼「個峮峮係咪剋夫架」。



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柯震東去年11月14號劇組浩浩蕩蕩於基隆舉行開鏡儀式，豈料，拍攝1個多月後，今天卻驚傳男主角柯震東因無人機破相，劇組也還原當時的經過，坦承「不明原因」造成意外。當時柯震東在拍攝一場動作戲時，因無人機近距離捕捉臉部特寫，一度是傳出機器疑似突然失靈，急速墜毀在他面前，而遭到葉片劃破臉，當場鮮血直流，面部縫了30幾針。

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由於藝人毁容足以斷送一生，所以大眾很關心柯震東的情況，不過在連登討論區有網民留言，竟將矛頭拍向緋聞女友峮峮，事關已故藝人小鬼(黃鴻升)在世時正與峮峮拍拖，可惜最終因心臟病死亡。事隔三年，峮峮疑走出陰霾，被爆與柯震東曖昧中，豈料剛傳出喜訊便發生意外，連續兩次憾事發生令網民直呼「個峮峮係咪剋夫架」、「條女都幾邪，痴埋去就奶野」。

峮峮（IG@qun_04）

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