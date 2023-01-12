COLLAR一周年｜搭觀光巴士遊鬧市 兩忠粉喪跑兩公里追車

為慶祝COLLAR成軍一周年，8位成員Marf、Gao、Day、So Ching、Candy、Winka、Ivy和Sumling宣布推出團歌《The Bright Side》外，今日（12/1）更乘搭限定的「The Bright Side號」觀光巴士遊走尖沙咀、油麻地、旺角，再駛至西九文化區表演場地。巴士未開出，已有近300名粉絲在場守候並高舉各成員的手牌應援。

COOLAR狀態勇。（鄺鈺瑩攝）

下午4時，COLLAR乘搭着觀光巴士出場，全場立即起哄尖叫聲四起。8位成員向大家打招呼、給在場傳媒和粉絲拍照後，就由尖沙咀鐘樓出發。過百名粉絲隨即四散，有的追巴士、有的登上的士前往西九文化區。有兩名年輕男忠粉更由尖沙咀碼頭伴隨着巴士一直喪跑至旺角，全程接近2公里，非常厲害。巴士駛至鬧市時，沿途的市民不斷向COLLAR揮手及拍照，亦有人擺出COLLAR手勢及唱出《Call My Name!》，場面熱鬧又熱血，成員亦不時提醒粉絲「睇車」和注意安全。兩名年輕忠粉Hugo和Tommy於西九接受訪問時表示「攰到對腳冇知覺」，但為了COLLAR一切都值得：「好似追女仔咁」。

粉絲的力量 。（鄺鈺瑩攝）

大批粉絲圍照。（鄺鈺瑩攝）